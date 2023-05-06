تكنولوجيا: سامسونج تعلن عن واجهة One UI 5 بمميزات جديدة لساعات Galaxy الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري مؤخراً عن تحديث One UI 5 الذي ينطلق لدعم إصدارات الشركة من ساعات Galaxy الذكية بعدد من المميزات الجديدة.

ينطلق الإصدار التجريبي من تحديث One UI 5 لاحقاً هذا الشهر بثلاثة من التحسينات الرئيسية في النظام والتي تشمل تتبع حالة المستخدم أثناء النوم، وتتبع نشاط المستخدم الرياضي وأيضاً حماية المستخدم.

وتأتي ميزة تتبع حالة المستخدم أثناء النوم في One UI 5 بواجهة “Sleep Insights” التي تحدد مقاييس لدرجة ومراحل النوم التي يمر بها المستخدم، وتعمل على قياس نسبة الأكسجين في كل مرحلة والمرحلة التي يبدأ فيها المستخدم في النوم العميق.

كما سيتوفر مدرب النوم الآن على ساعات Galaxy بشكل مباشر، لدعم المستخدم في تقييم حالة النوم وتغيير العادات التي تعيق المستخدم في الحصول على نوم هادئ.

أيضاً تتكامل واجهة One UI 5 في ساعات سامسونج الذكية مع الأجهزة الذكية في المنزل، حيث يمكن أن تدعم المستخدم في إيقاف تشغيل الأجهزة عن بعد عند إدراك الساعة الذكية نوم المستخدم.

من جانب أخر يجلب التحديث تحسينات لتتبع نشاط المستخدم الرياضي، والتي تشمل ميزة مخصصة لرصد معدل ضربات القلب أثناء الركض، مع ميزة تحليل للبيانات في الوقت الفعلي لممارسة الأنشطة الرياضية، وأيضاً برنامج تدريبي مخصص.

كما تجلب واجهة One UI 5 Watch عدد 5 من المستويات التي تحدد قوة التمارين الرياضية والتي تشمل تمارين الإحماء، وتمارين لحرق الدهون، وتمارين cardio، وأيضاً التدريبات الرياضية المكثفة.

أيضاً سيتاح لمستخدمي ساعة Galaxy Watch 5 Pro الذكية البحث عن ملفات GPX والوصول إليها عبر تطبيق Samsung Health، مع إمكانية ضبط إعدادات موسعة لمسار الركض والسير.

وتقدم سامسونج واجهة One UI 5 Watch بتحديث لميزة SOS التي تتيح الإتصال المباشر بخدمات الطوارئ ونقل المعلومات الخاصة بالمستخدم التي تشمل الموقع والحالة الصحية.

أيضاً ستدعم الواجهة إدراك سقوط المستخدمين بعمر 55 عام وأكثر، ومن المقرر أن يتوافق هذا التحديث مع ساعات Galaxy Watch 4 وGalaxy Watch 4 Classic وGalaxy Watch 5 وأيضاً Galaxy Watch 5 Pro، على أن ينطلق في البداية في سوق الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

المصدر

اعلان





