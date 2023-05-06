تكنولوجيا: شاشة Galaxy Z Flip5 الخارجية تدعم دقة 748 بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من “Ice Universe” عن دعم شاشة Galaxy Z Flip5 الخارجية لدقة 748 بيكسل.

تستعد العملاق الكوري سامسونج لإطلاق جيل جديد من الهواتف القابلة للطي، وتستهدف التسريبات الجديدة التركيز على الإصدار الصدفي القابل للطي Galaxy Z Flip5.

ولقد قدمت التسريبات التي جاءت من “Ice Universe” نظرة جديدة على تصميم هاتف Z Flip5 في أحدث الصور ثلاثية الأبعاد، كما إستعرضت مواصفات هذا الإصدار الرئيسية.

ومن المقرر وفقاً للتفاصيل الجديدة أن يتميز Galaxy Z Flip5 بشاشة خارجية بحجم 3.4 إنش، ودقة عرض 720 في 748 بيكسل، بكثافة عرض 304 بيكسل لكل إنش، وهي تحسينات واضحة عن إصدار الشركة السابق Galaxy Z Flip4.

وتؤكد الصور المسربة على الحجم الأكبر للشاشة الخارجية في هاتف Flip5، والتي تدعم مهام جديدة تتخطى التوقيت والتنبيهات التقليدية، حيث يمكن أن تقدم أيضاً تفاصيل عن الطقس، وإختصارات مع بعض widget، كما تؤكد الصور المسربة من جديد على تصميم المجلد المميز للشاشة الخارجية، مع الإعدادات الأفقية للكاميرة الخارجية.

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