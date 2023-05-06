شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تساعد AMD على التوسع فى صناعة رقائق AI فى معالجات الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُزعم أن مايكروسوفت تعاونت مع AMD للمساعدة في تعزيز توسع صانع الرقائق في معالجات الذكاء الاصطناعي. وفقًا لتقرير صادر عن Bloomberg، وتوفر Microsoft موارد هندسية لدعم تطورات AMD حيث توحد الشركتان قواهما للتنافس ضد Nvidia ، التي تسيطر على حصة سوقية تقدر بـ 80% في سوق معالجات الذكاء الاصطناعى.

في المقابل ، تزعم مصادر بلومبرج أيضًا أن AMD تساعد Microsoft على تطوير رقائق AI الداخلية الخاصة بها ، والتي تحمل الاسم الرمزي أثينا ، و يقال إن عدة مئات من الموظفين من قسم السيليكون في Microsoft يعملون في المشروع ويبدو أن الشركة قد غرقت بالفعل حوالي ملياري دولار في تطويرها، ومع ذلك نفى المتحدث باسم Microsoft فرانك شو أن تكون AMD متورطة مع أثينا، وفقا لتقرير theverge.

ولقد اتصلنا بشركة AMD و Microsoft للتأكيد وسنقوم بتحديث هذه القصة إذا سمعناها مرة أخرى.

وتؤدي الشعبية الهائلة لخدمات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT من OpenAI إلى زيادة الطلب على المعالجات التي يمكنها التعامل مع أعباء العمل الحاسوبية الضخمة المطلوبة لتشغيلها، وتوفر حصة Nvidia المسيطرة في السوق لوحدات معالجة الرسوم (GPUs) - رقائق متخصصة القوة الحاسوبية المطلوبة وتسمح لها بالسيطرة على هذه المساحة، ولا يوجد حاليًا بديل مناسب وهذه مشكلة لشركات مثل Microsoft التي تحتاج إلى معالجات Nvidia باهظة الثمن لتشغيل خدمات الذكاء الاصطناعي المختلفة التي تعمل في Azure Cloud.

وقادت مكتبات CUDA في Nvidia معظم التقدم في الذكاء الاصطناعي على مدار العقد الماضى، على الرغم من كون AMD منافسًا رئيسيًا في صناعة أجهزة الألعاب ، ولا تزال الشركة لا تملك بديلًا مناسبًا لنظام CUDA البيئي لعمليات نشر التعلم الآلي على نطاق واسع.

والآن بعد أن اشتعلت صناعة الذكاء الاصطناعي ، تسعى AMD إلى وضع نفسها في وضع أفضل للاستفادة منها، وقالت الرئيسة التنفيذية ليزا سو خلال مكالمة أرباح الشركة : "نحن متحمسون جدًا لفرصتنا في مجال الذكاء الاصطناعي وهذه هي أولويتنا الإستراتيجية الأولى ونحن في المراحل المبكرة جدًا من عصر حوسبة الذكاء الاصطناعي ، ومعدل الاعتماد والنمو أسرع من أي تقنية أخرى في التاريخ الحديث."

وتدعي Su أن AMD في وضع جيد لإنشاء شرائح مخصصة جزئيًا لأكبر عملائها لاستخدامها في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم ، وقال سو ، "أعتقد أن لدينا مجموعة كاملة جدًا من عناوين IP عبر وحدات المعالجة المركزية ، ووحدات معالجة الرسومات ، و FPGA ، و SoCs التكيفية ، ووحدات DPU ، وفريق شبه مخصص قادر للغاية" ، مضيفًا أن الشركة ترى "فرصًا أكبر حجمًا بخلاف وحدات التحكم في الألعاب".

AMD واثقة أيضًا من أن شريحة مركز البيانات Instinct MI300 القادمة التى يمكن تكييفها مع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي التوليدية.

وقال سو: "إن MI300 في الواقع في وضع جيد للغاية لكل من HPC أو أعباء عمل الحوسبة الفائقة بالإضافة إلى أعباء عمل الذكاء الاصطناعي". "ومع الاهتمام الأخير بالذكاء الاصطناعي التوليدي ، أود أن أقول إن خط أنابيب MI300 قد توسع بشكل كبير هنا خلال الأشهر القليلة الماضية ، ونحن متحمسون لذلك. نحن نضع الكثير من الموارد ".

وفي غضون ذلك ، تعتزم Microsoft الاستمرار في العمل عن كثب مع Nvidia لأنها تحاول تأمين المزيد من معالجات الشركة، و أدى ازدهار الذكاء الاصطناعي إلى نقص متزايد في رقائق GPU المتخصصة ، وهو ما زاد من تقييده بسبب احتكار Nvidia شبه الكامل لتوريد هذه الأجهزة. Microsoft و AMD ليسا اللاعبان الوحيدان اللذان يحاولان تطوير رقائق AI داخلية - تمتلك Google أيضا شريحة TPU (وحدة معالجة Tensor) الخاصة بها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها ، كما أنشأت أمازون رقائق Trainium AI لتدريب نماذج الكمبيوتر للتعلم الآلي.