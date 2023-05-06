تكنولوجيا: تسريب الماوس اللاسلكي MX Anywhere 3S من Logitech مع تصميم ممتاز وثلاثة خيارات للألوان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قد تطلق Logitech قريبًا الماوس اللاسلكي MX Anywhere 3S، والذي يأتي بتصميم مضغوط ومتميز وسيتوفر بثلاثة ألوان.

من المحتمل أن يكون Logitech MX Anywhere 3S متاحًا لأجهزة Mac و Windows. ويقال إنه يحتوي على مستشعر أكثر دقة من ماوس Logitech السابق، وفقًا للتسريب.

وشارك المصدر Tipstersnoopytech التفاصيل حول الماوس ولكن لا توجد تفاصيل متاحة عن تاريخ الإطلاق.

وفقًا للصور المسربة لـ MX Anywhere 3S، فإنه يشبه إلى حد كبير طراز MX Anywhere 3 من ناحية التصميم. فهو يحتوي على منفذ USB-C، وزر تبديل سريع، وزرين جانبيين، وزر أعلى لضبط عجلة التمرير. كما يمكن للجهاز الاقتران بما يصل إلى ثلاثة أجهزة مثل الإصدار السابق. ويتم توسيع خيار الاتصال مع Logitech Nano USB لاتصال لاسلكي بديل.

سوف يوفر ماوس Logitech MX Anywhere 3S القادم عمر بطارية يصل إلى 70 ساعة مع الشحنة الواحدة. وسيحتفظ الجهاز أيضًا بسعة بطارية 500 مللي أمبير.

ومع ذلك، سيوفر الماوس الجديد تحكمًا أكثر دقة في المؤشر بسبب المستشعر الجديد والمحسّن. يتميز مستشعر المؤشر الجديد بدقة تبلغ 8000 نقطة في البوصة ويمكن أن يكون أقوى بمرتين من MX Anywhere 3. وقد يكون هذا هو نفس المستشعر المستخدم في Logitech Master 3S الذي تم إصداره سابقًا.

لا توجد تفاصيل رسمية حتى الآن حول ماوس Logitech MX Anywhere 3S. كما أنه من غير الواضح متى سيصل إلى السوق. وتفاصيل التسعير الخاصة بالماوس غير متوفرة أيضًا حتى الآن.

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