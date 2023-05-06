تكنولوجيا: صور مسربة لحافظة Galaxy Z Flip5 تؤكد تصميم هذا الإصدار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر شركة سامسونج في جذب الأضواء في ترقب للإعلان عن الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي، واليوم تعود التسريبات المصورة لحافظة Galaxy Z Flip5 لتؤكد على تصميم الهاتف.

أشارت التقارير التي نشرت مؤخراً إلى خطط سامسونج لإطلاق هواتف Galaxy Z Flip5، وZ Fold5 في مؤتمر يعقد في شهر يوليو، على أن تقدم خلال الحدث سلسلة أجهزة Tab S9، وساعات Watch6 الذكية.

ولقد قدمت التسريبات التي جاءت حتى الآن الكثير من التفاصيل حول مواصفات وتصميم هاتف Galaxy Z Flip5، واليوم تؤكد الصور المسربة لحافظة الهاتف على أن هذا الإصدار يضم شاشة خارجية بحجم أكبر بتصميم يحاكي المجلد.

أيضاً أشارت التسريبات إلى أن شاشة الغطاء الخارجي تتميز بحجم 3.4 إنش، ودقة عرض 720 في 748 بيكسل، لذا تدعم الشاشة مزيد من التفاصيل التي تتضمن إختصارات وويجت أكثر، مع حجم أكبر للساعة، لذا تدعم الشاشة مهام أكثر.

من جانب أخر أكدت التسريبات السابقة على أن سامسونج تدعم هاتف Z Flip5 بمفصل جديد للشاشة، والذي يتميز بتصميم جديد لدعم الهاتف بتصميم أقوى مع تجعد أقل في الشاشة، وأيضاً خفض الفجوة الفاصلة عند طي الهاتف.

كما يأتي الهاتف بالنموذج الخاص من معالج Snapdragon 8 Gen 2 الذي يستهدف هواتف Galaxy، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بسعة 128جيجا بايت في سعة UFS 3.1، أو 256، و512 جيجا بايت في سعة UFS 4.0.

أيضاً من المقرر أن يضم الهاتف اثنان من الكاميرات بدقة 12 ميجا بيكسل على أن تتميز إحداها بزوايا عرض فائقة الإتساع، ويدعم هذا الإصدار تقنية الشحن السريع بقدرة 25W.

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