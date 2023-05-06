تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات هاتف Nothing Phone (2) المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات هاتف Nothing Phone (2) المرتقب، الذي يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1.

تستعد شركة Nothing لإطلاق إصدار جديد من هواتفها الذكية قريباً، ولقد أشارت التقارير التي نشرت مؤخراً إلى أن الإصدار المرتقب يأتي في الفئة المميزة من الهواتف الذكية على عكس إصدار الشركة السابق الذي جاء في الفئة المتوسطة.

كما كشفت التسريبات عن أن هاتف Nothing Phone (2) يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، أيضاً يتميز بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.

كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.55 إنش، وجودة عرض FullHD+، أيضاً تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، ويأتي مستشعر البصمة مدمج في الشاشة.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن الهاتف يأتي بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل مع دعم ميزة التثبيت البصري، على أن تتميز الكاميرة الخلفية بإعدادات ثلاثية والتي تتضمن مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع، وكاميرة auxiliary.

وتكشف التسريبات أيضاً عن دعم الهاتف بمكبرات صوتية بنظام ستريو مع تقنية NFC، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، أيضاً يأتي بتقنية الشحن السريع، ويدعم الشحن اللاسلكي.

وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13 وواجهة NothingOS 1.5، كما يأتي بتصميم زجاجي في الجهة الخلفية والأمامية مع إطار من الألومنيوم.

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