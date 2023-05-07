تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات Realme 11 Pro+ 5G قبل الإعلان الرسمي في السوق الهندي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث Realme في 10 من مايو لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Realme 11، ولقد أعتمد هاتف Realme 11 Pro+ 5G في قاعدة بيانات NBTC.

ولقد رصد هاتف Realme 11 Pro+ 5G في قاعدة بيانات NBTC بنموذج رقم RMX3741، كما ظهر الهاتف في قاعدة بيانات BIS إستعداداً للإعلان المرتقب.

من جانب أخر كشفت صور رسمية عن تصميم هذا الإصدار، كما إستعرضت التسريبات السابقة تفاصيل مواصفات الهاتف الذي يأتي بشاشة مميزة بإنحناء في الجانبين بزاوية 61 درجة، كما تتميز الشاشة بحجم 6.7 إنش، وتدعم معدل تحديث 120Hz، وتعتيم 2160Hz PWM، ويأتي الإطار السفلي للشاشة بسماكة 2.33مم.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 7050، ويأتي بذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت أو 1 تيرابايت.

أيضاً يضم Realme 11 Pro+ 5G مستشعر ISOCELL HP3 رئيسي في الكاميرة الخلفية من سامسونج بدقة 200 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن تتضمن الإعدادات أيضاً مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، مع مستشعر auxiliary بدقة 2 ميجا بيكسل، أيضاً تأتي كاميرة السليفي بدقة 16 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh.

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