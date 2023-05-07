شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يفسرون اختفاء الحلقات الأبرز فى نظامنا الشمسى والان مع تفاصيل الخبر
فقد قال باحثون إن حلقات زحل تتساقط على الكوكب كالمطر الجليدي، مشيرين إلى أن هذا يحدث بسبب الجاذبية الشديدة لهذا الكوكب.
ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية عن بيان جامعة "ريدينج" البريطانية، أن الدكتور جيمس أودونوجو من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، سيقوم بتتبع حلقات زحل.
وسيعتمد أودونوجو في مهمته، على بعض أقوى التلسكوبات في العالم، بما في ذلك تلسكوب "جيمس ويب"، وتلسكوب "كيك".
وقال أودونوجو: "ما زلنا نحاول معرفة مدى سرعة تآكلها بالضبط. حاليا، تشير الأبحاث إلى أن هذه الحلقات ستكون جزءا من زحل لبضع مئات الملايين من السنين الأخرى".
وأضاف: "قد يبدو هذا وكأنه وقت طويل، لكن في تاريخ الكون يعد هذا موتا سريعا نسبيا. قد نكون محظوظين جدا لوجودنا هنا في وقت كانت فيه الحلقات موجودة.
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