شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد الفضاء ينقلون كبسولة سبيس إكس دراجون إلى محطة فضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقل رواد الفضاء بأمان كبسولة سبيس إكس دراجون إنديفور إلى ميناء جديد في محطة الفضاء الدولية (ISS) صباح يوم السبت، وفقا لتقرير space.

انفصلت إنديفور، التي حملت رواد الفضاء الأربعة في مهمة Crew-6 التابعة لسبيس إكس إلى محطة الفضاء الدولية في أوائل مارس، من المنفذ المواجه للفضاء في وحدة هارموني في الساعة 7:10 صباحًا اليوم وأعيد رسوها إلى المنفذ المواجه للأمام للوحدة في الساعة 7:10 صباحًا.

وأكد كل من حساب محطة الفضاء الدولية و SpaceX عملية الالتحام الناجحة على تويتر كما كتب الحساب الرسمي لمحطة الفضاء على تويتر: "أعيد شحن The SpaceX Crew Dragon Endeavour إلى مينائه الجديد وأكمل مناورة الانتقال في الساعة 8:01 صباحًا بالتوقيت الشرقي اليوم"

وكان جميع رواد الفضاء الأربعة من طاقم 6 - ستيفن بوين وودي هوبورغ من وكالة ناسا وسلطان النيادي الإماراتي ورائد الفضاء الروسي أندري فيدياييف - على متن إنديفور خلال تحرك يوم السبت.

وخدم بوين وهوبورج كقائد وطيار على التوالي، ولعب النيادي وفدياييف أدوارًا داعمة أثناء النقل ، مما أتاح المجال لتنين آخر في محطة الفضاء الدولية.

وكتب مسؤولو ناسا في تحديث: "نقل إنديفور سيفتح أعلى ميناء هارموني لمهمة الشحن القادمة SpaceX CRS-28 في إشارة إلى رحلة إعادة الإمداد الروبوتية المقرر إطلاقها في أوائل يونيو.

وأضافوا أن "هذا يمكن الذراع الروبوتية Canadarm2 من الوصول والوصول إلى الشحنة داخل صندوق سفينة إعادة إمداد SpaceX Dragon."