شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تصدر Pixel Watch 2 هذا الخريف .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ويمكن أن تستهلك شركة SoC الأحدث عمرًا أطول للبطارية من التصميم ، ناهيك عن المزيد من الأداء ويمكن أن تستعير Google مستشعرات صحية من أجهزة Fitbit الأحدث مثل Sense 2، وهناك أيضًا علبة واحدة مقاس 41 مم ، لذلك لن يكون من المفاجئ إذا كان هناك طراز أكبر لأولئك الذين يفضلون الساعات الكبيرة.
ويمكن أن تلعب البرامج أيضًا دورًا مهمًا وهناك تلميحات التعليمات البرمجية لنظام Android 14 التى ظهرت قبل الإصدار، وقد يستخدم نظام التشغيل Wear المواد القابلة للتكيف التي قمت بتلوينها منذ Android 12، و لم تقم Google بعد بتمكين المقاييس الصحية الرئيسية مثل تشبع الأكسجين (SpO2) ودرجة حرارة الجلد طوال الليل لساعة Pixel Watch الحالية ، على الرغم من أن هذه قد لا تتطلب أجهزة جديدة.
وسواء كانت الشائعات دقيقة أم لا، فإن التوقعات مرتفعة إذا ومتى وصلت Pixel Watch 2، ومن المفترض أن تكون ملابس المعصم من Google عرضًا يثير الاهتمام بـ Wear OS ككل، و لا يمكن للمتابعة الناجحة أن تصلح عيوب Pixel Watch فحسب ، بل تدفع صانعي الساعات الذكية الآخرين إلى تكثيف جهودهم.
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