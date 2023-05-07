شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تصدر Pixel Watch 2 هذا الخريف .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق جوجل أول ساعة بيكسل وتسمى Pixel Watch 2 جنبًا إلى جنب مع عائلة هواتف Pixel 8 هذا الخريف، وفقا لمزاعم مصدر 9to5Google، وقد تكون Google قد استغرقت سنوات لشحن أول ساعة Pixel ولكن قد لا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً تقريبًا لتقديم تكملة خلال الفترة المقبلة.

وقدمت جوجل تاريخياً وحدات بكسل رئيسية جديدة في أكتوبر، ولقد أزعجت أول ساعة ذكية في I / O العام الماضي ، ولن نشعر بالصدمة إذا تكررت في حدث هذا العام، وهناك مجال كبير للتحسين على الأقل تعتمد ساعة Pixel Watch الحالية على نظام Exynos 9110 الذي يعود إلى حقبة 2018 والذي يتركه متخلفًا في الكفاءة مقارنةً بساعة Apple Watch والعديد من ساعات Wear OS ، وفقا لتقرير engadget.

ويمكن أن تستهلك شركة SoC الأحدث عمرًا أطول للبطارية من التصميم ، ناهيك عن المزيد من الأداء ويمكن أن تستعير Google مستشعرات صحية من أجهزة Fitbit الأحدث مثل Sense 2، وهناك أيضًا علبة واحدة مقاس 41 مم ، لذلك لن يكون من المفاجئ إذا كان هناك طراز أكبر لأولئك الذين يفضلون الساعات الكبيرة.

ويمكن أن تلعب البرامج أيضًا دورًا مهمًا وهناك تلميحات التعليمات البرمجية لنظام Android 14 التى ظهرت قبل الإصدار، وقد يستخدم نظام التشغيل Wear المواد القابلة للتكيف التي قمت بتلوينها منذ Android 12، و لم تقم Google بعد بتمكين المقاييس الصحية الرئيسية مثل تشبع الأكسجين (SpO2) ودرجة حرارة الجلد طوال الليل لساعة Pixel Watch الحالية ، على الرغم من أن هذه قد لا تتطلب أجهزة جديدة.

وسواء كانت الشائعات دقيقة أم لا، فإن التوقعات مرتفعة إذا ومتى وصلت Pixel Watch 2، ومن المفترض أن تكون ملابس المعصم من Google عرضًا يثير الاهتمام بـ Wear OS ككل، و لا يمكن للمتابعة الناجحة أن تصلح عيوب Pixel Watch فحسب ، بل تدفع صانعي الساعات الذكية الآخرين إلى تكثيف جهودهم.