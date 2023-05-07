شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتفليكس تطلق لعبة "World of Goo" فى 23 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق نتفليكس World of Goo بعد إعادة تصميمها وهى لعبة ناجحة قائمة على الفيزياء للمطور المستقل 2D Boy للجوال حصريًا لعملاق البث. وعندما يتم إطلاقه في 23 مايو، ويمكنك تشغيله مجانًا بدون إعلانات على عمليات الشراء داخل التطبيق بغض النظر عن فئة عضويتك.

وتم إطلاق لعبة الفيزياء لأول مرة في عام 2008 لنظامي التشغيل Microsoft Windows و Wii قبل أن تشق طريقها إلى Android وiOS وMac OS وLinux وSwitch في السنوات التالية، وللفوز بمستوى في اللعبة سيتعين عليك استخدام كرات goo لبناء الهياكل وتجاوز الحفر والتلال والعقبات الأخرى، وهناك عدة أنواع من goo ، ولكل منها قدرتها الفريدة، وفقا لتقرير engadget.

ولا تزال نسخة remaster تحتوي على نفس المستويات والألغاز والمناطق، ولكن تم تحديث الفن لمضاعفة دقة اللعبة الأصلية، كما تم تحسينه ليناسب أحجام الشاشات الحديثة بحيث يبدو جيدًا على أي جهاز، وستحفظ اللعبة تقدمك عبر الأجهزة ، لكن لاحظ أنها تتعقب كل ملف تعريف على حدة.

ومرة أخرى في شهر مارس ، أعلنت Netflix عن خططها لإضافة ما يقرب من 40 عنوانًا إضافيًا إلى مكتبة الألعاب الخاصة بها ، على أمل أن تتمكن من العثور على واحد على الأقل يعجبك، وفي ذلك الوقت قال نائب رئيس Netflix للألعاب الخارجية Leanne Loombe إن المستخدمين ينجذبون في الغالب إلى ثلاثة أنواع محددة من الألعاب ، بما في ذلك العناوين التي يتعرفون عليها من مكان آخر وتلك التي تشجع على اللعب اليومى وعالم جوو يناسب بالتأكيد هاتين الفئتين.