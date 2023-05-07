شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتفليكس تطلق لعبة "World of Goo" فى 23 مايو والان مع تفاصيل الخبر
وتم إطلاق لعبة الفيزياء لأول مرة في عام 2008 لنظامي التشغيل Microsoft Windows و Wii قبل أن تشق طريقها إلى Android وiOS وMac OS وLinux وSwitch في السنوات التالية، وللفوز بمستوى في اللعبة سيتعين عليك استخدام كرات goo لبناء الهياكل وتجاوز الحفر والتلال والعقبات الأخرى، وهناك عدة أنواع من goo ، ولكل منها قدرتها الفريدة، وفقا لتقرير engadget.
ولا تزال نسخة remaster تحتوي على نفس المستويات والألغاز والمناطق، ولكن تم تحديث الفن لمضاعفة دقة اللعبة الأصلية، كما تم تحسينه ليناسب أحجام الشاشات الحديثة بحيث يبدو جيدًا على أي جهاز، وستحفظ اللعبة تقدمك عبر الأجهزة ، لكن لاحظ أنها تتعقب كل ملف تعريف على حدة.
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