شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. طريقة وضع حد معين لتنزيل فيديوهات يوتيوب لتوفير مساحة التخزين على الهاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد YouTube أحد أكثر المنصات شيوعًا لبث مقاطع الفيديو والموسيقى عبر الإنترنت، لكن ليس من الممكن دائمًا أن يكون لديك اتصال ثابت بالإنترنت، ولهذا السبب قدم YouTube القدرة على تنزيل مقاطع الفيديو ومشاهدتها في وضع عدم الاتصال.

وومع ذلك، فإن الاحتفاظ بمقاطع الفيديو المحفوظة للمشاهدة في وضع عدم الاتصال يمكن أن يستهلك مساحة تخزين كبيرة على جهازك ولهذا السبب من المهم تعيين حد لمقدار مساحة التخزين التي يمكن أن تشغلها التنزيلات، وأيضًا، يتيح تطبيق YouTube للمستخدمين تعيين حد لمساحة التخزين التي يمكن أن تستهلكها تنزيلات YouTube.

1. افتح تطبيق YouTube على جهازك المحمول.

2. اضغط على صورة ملفك الشخصي أو قائمة النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العلوية.

3. حدد "الإعدادات" من القائمة المنسدلة.

4. اضغط على "التنزيلات" من قائمة الإعدادات.

5. مرر لأسفل وانقر على "حد التخزين".

6. اختر حدًا لمقدار مساحة التخزين التي يمكن أن تشغلها التنزيلات. تعتمد الخيارات المتاحة على مقدار المساحة الخالية المتوفرة على جهازك.

بمجرد اختيار حد التخزين، اضغط فوق "تطبيق" لحفظ التغييرات.

باستخدام هذه الخطوات البسيطة، يمكنك تعيين حد لمقدار مساحة التخزين التي يمكن أن تشغلها التنزيلات على جهازك. هذا مفيد بشكل خاص إذا كان لديك مساحة تخزين محدودة ، أو إذا كنت تقوم بتنزيل عدد كبير من مقاطع الفيديو.

ومن خلال تعيين حد للتخزين، يمكنك التأكد من عدم نفاد المساحة على جهازك وأنه لا يزال بإمكانك الاستمتاع بمقاطع فيديو YouTube المفضلة لديك في وضع عدم الاتصال.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه يمكنك دائمًا تغيير حد التخزين في وقت لاحق باتباع نفس الخطوات.