شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 350 دولارا فى الدقيقة الواحدة.. تعرف على أرخص رحلة سياحة فضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة Space Perspective في سوق البالونات المخصصة للسياحة الفضائية، وقد صممت كبسولة أنيقة المظهر تُعرف باسم Spaceship Neptune والتي ستوفر إطلالات على ارتفاع 20 ميلاً فوق الأرض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تخطط الشركة التي تتخذ من فلوريدا مقرا لها لتزويد ما يصل إلى ثمانية ركاب في وقت واحد بفرصة الاستمتاع بالمناظر البانورامية للأرض خلال رحلة ذهابًا وإيابًا مدتها ست ساعات، والتي تكلف 125000 دولار، أي أن الدقيقة الواحدة تعادل 350 دولارا.

وعلى الرغم مما يبدو عليه ضخامة المبلغ، إلا أنها أرخص رحلة سياحة فضاء مقابل ساعات المتعة بين غيرها من رحلات سياحة الفضاء المقدمة من الشركات الفضائية الأخرى.

ومن المأمول إطلاقها لأول مرة في نهاية العام المقبل، مع قائمة تشغيل الموسيقى، والمقاعد المريحة، وسيحصل العملاء على ساعتين لمشاهدة انحناء الأرض، "السواد الكلي للفضاء، والخط الأزرق الرفيع لغلافنا الجوي".

يمكن مشاهدة ذلك من خلال "أكبر نوافذ تم نقلها إلى الفضاء على الإطلاق"، بينما تحتوي الكبسولة على اتصال Wi-Fi عالي السرعة حتى يتمكن الركاب من "التواصل مع العائلة والأصدقاء على الأرض خلال الرحلة".

مواصفات الرحلة

سعر التذكرة: 125000 دولار

الإقلاع من: ميناء الفضاء البحري / ساحل فلوريدا

تجربة تستمر: 6 ساعات

تكلفة الدقيقة: 350 دولار

المشاهدات: بانورامية

الارتفاع: 20 ميلا (كم)

المركبة: كبسولة فضاء على بالون

الرحلة الأولى: نهاية عام 2024

الركاب: 8

الإضافات: أكبر نوافذ تم نقلها إلى الفضاء على الإطلاق ومقاعد مائلة