شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستقبل سلامة السلاح.. أول "مسدس ذكى" مزود بخاصية التعرف على الوجه والبصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن للأمريكيين الآن طلب مسدس ذكي يتطلب تقنية التعرف على الوجه وبصمات الأصابع لإطلاق رصاصة، وتبيع شركة Biofire المصنعة للأسلحة النارية المسدس المستقبلي عيار 9 ملم مقابل 1500 دولار مع طلبات من المقرر شحنها في عام 2024.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ترصد تقنية المسدس شكلين من أشكال الهوية البيومترية، وهما مستشعر بصمات الأصابع والتعرف على الوجه بالأشعة تحت الحمراء ثلاثية الأبعاد، للتأكد من أن المالك الحقيقي للبندقية هو الوحيد الذي يمكنه تنشيط السلاح الناري، مما يقلل من الحوادث وإساءة استخدام الأسلحة المسروقة.

وتأمل شركة برومفيلد بولاية كولورادو التي تتخذ من كولورادو مقراً لها أن يؤدي مسدسها إلى إحداث تأثير في دائرة العنف المسلح في أمريكا.

وتقدر البيانات التسويقية لشركة Biofire أن مدفعها الذكي يمكن أن يتجنب ما يقرب من ثلثي الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية المنسوبة إلى الانتحار في الولايات المتحدة كل عام.

وقدر تحليل أجرته شركة Engineering & Technology (E&T)، المنشور الداخلي لمؤسسة الهندسة والتكنولوجيا غير الهادفة للربح في المملكة المتحدة، أنه من المحتمل أن يتم منع حوالي 6109 حالات وفاة سنوية فقط من الأسلحة النارية.

واستندت E&T في نتائجها إلى بيانات المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض وتقارير بحثية أخرى.

في كلتا الحالتين، هذا فقط إذا تمكن السلاح الناري عالي التقنية من الوصول إلى السوق، في الوقت المحدد، كما هو مخطط له.