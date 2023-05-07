شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على Google Pixel Watch 2.. سطرح هذا العام مع سلسلة هاتف Pixel 8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إطلاق Google Pixel Watch في أكتوبر من العام الماضي خلال حدث "Made By Google" كأول ساعة ذكية تقدم من الشركة، الآن ، يقال إن عملاق التكنولوجيا يستعد للكشف عن خليفة للجهاز القابل للارتداء في وقت لاحق من هذا العام إلى جانب إطلاق Pixel 8 و Pixel 8 Pro.

يزعم تقرير صادر عن 9to5google، نقلاً عن المصادر، أنه من المقرر إطلاق Googl Pixel Watch 2 في وقت لاحق من هذا العام إلى جانب Pixel 8 و8 Pro، ومن المتوقع أن تعمل Exynos 9110 SoC، والتي ظهرت لأول مرة في عام 2018، على تشغيل الجهاز القابل للارتداء القادم، ويمكن لهذه الشريحة زيادة عمر بطارية الجهاز، ويُقال أنه يأتي مع لغة تصميم المواد الجديدة من Google أيضًا، وفقاً لموقع gadgets360.

تم تحديد سعر Google Pixel Watch عند 349.99 دولارًا لطراز Bluetooth و Wi-Fi فقط، ويكلف طراز LTE مع Bluetooth وWi-Fi 399.99 دولارًا .

تعمل Google Pixel Watch على WearOS 3.5 وتتميز بشاشة AMOLED تعمل باللمس مقاس 1.2 بوصة مع دعم لوضع التشغيل الدائم وما يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع، ويعمل على Exynos 9110 SoC، مقترنًا بمعالج Cortex M33 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 2 جيجابايت، حيث يتضمن مستشعر معدل ضربات القلب وجهاز تعقب ECG .