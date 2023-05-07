تكنولوجيا: سامسونج تلتزم بقتل تطبيقات الخلفية بشكل أقل مع تحديث One UI 6.0 بنظام أندرويد 14

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتمثل إحدى الشكاوى التي تفيد بأن مطوري تطبيقات اندرويد (والمستخدمين) لديهم “القيود المختلفة على الخدمات المقدمة والعمل في الخلفية” عبر الأجهزة. والآن، تعالج جوجل التناقضات الخلفية مع Android 14 وستحصل على دعم من سامسونج.

في الوقت الحالي، تعتبر بعض الشركات المصنعة للمعدات الأصلية عدوانية للغاية بشأن قتل التطبيقات التي تعمل في الخلفية لتوفير عمر البطارية. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعطل التطبيقات وإلقاء اللوم على المطورين بتجربة سيئة. مطورو التطبيق المذكورون يتبعون بالفعل إرشادات أندرويد، ولكن التعامل مع كل قيود/ عدم تناسق من الشركة المصنعة للمعدات الأصلية غير ممكن أو حتى ممكن.

وهدف جوجل بدءًا من Android 14 هو تسهيل إنشاء التطبيقات التي تعمل باستمرار عبر أجهزة أندرويد المختلفة على المطورين. وتوصف شركة سامسونج بأنها الشريك الأول اليوم، فمع One UI 6.0 سيتم ضمان عمل الخدمات المقدمة للتطبيقات التي تستهدف Android 14 على النحو المنشود طالما تم تطويرها وفقًا لسياسة واجهة برمجة تطبيقات الخدمة الأمامية الجديدة في أندرويد.

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