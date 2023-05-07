تكنولوجيا: تسريب أسعار هاتف Sony Xperia 1 V في الصين قبل إطلاقه بأسبوع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Sony لإطلاق هاتف Xperia 1 V الذكي في اليابان في 11 مايو. يعتبر الهاتف خليفة هاتف Xperia 1 IV من العام الماضي. وتم رصد الهاتف القادم مؤخرًا على لوحة إعلانية تكشف عن تصميمه وبعض المعلومات الأساسية.

والآن، تم تسريب أسعار الهاتف الذكي للسوق الصينية. ووفقًا لأحدث التطورات، سيأتي Sony Xperia 1 بسعر 8000 يوان صيني (حوالي 1160 دولارًا أو 919 جنيهًا إسترلينيًا) في الصين. وإذا كان هذا صحيحًا بالفعل، فسيكون الهاتف الذكي القادم أرخص من الجيل الأخير من Xperia 1 IV والذي تم تسعيره بـ 8499 يوان صيني (~ 1231 دولارًا أمريكيًا).

تحظى هواتف Xperia بشعبية كبيرة في الصين، لذلك قد يكون من المجدي المخاطرة بالنسبة لشركة سوني لتسعير الهاتف القادم بقوة في الصين.

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