تكنولوجيا: تطبيق Google Home يحصل على عناصر تحكم في الإضاءة مُعاد تصميمها وصندوق وارد جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد التحديث الهائل الذي تلقاه تطبيق Google Home في شهر مارس، يعمل الآن على إصدار جديد مع بعض التغييرات الإضافية. تتمثل بعض التغييرات في إدخال Inbox وعناصر تحكم الإضاءة المعاد تصميمها.

ووفقًا لـ 9to5Google، تم طرح ميزة إعادة التصميم هذه حاليًا من جانب الخادم لأولئك المسجلين في برنامج Google Home Public Preview. وأحد أكثر تغييرات التصميم وضوحًا هو إدخال رمز جرس الإشعارات الموجود أعلى علامة التبويب المفضلة. يؤدي النقر على جرس الإشعارات هذا إلى إظهار موجز Inbox، والذي يعد في الأساس علامة تبويب نشاط معاد تصميمها.

ستبقى علامة تبويب النشاط الفعلية، لكنها ستعرض قريبًا فقط ما كان يُعرف سابقًا باسم عرض “المحفوظات”. نتيجة لذلك، قامت جوجل بتحديث رمز الجرس في الشريط السفلي للإصدارات 3.0 والإصدارات الأحدث من التطبيق بحيث يعكس بشكل أكثر دقة الغرض الجديد للتطبيق.

لاحظ أن هذه التعديلات الجديدة للشريط السفلي الذي يحتوي على جميع علامات التبويب، لم يتم دفعها إلى الإصدار 2.67، والإصدار 3.0 لا يمكن الوصول إليه بعد بشكل عام على أندرويد. هناك تغيير آخر ملحوظ في التصميم هو ما يتم طرحه مع الإصدار 3.1، والذي سيغير شكل عناصر التحكم في الإضاءة تمامًا.

لا يظهر هذا التغيير حاليًا إلا على هذا الإصدار المتاح فقط في إصدار Dogfood، مما يعني إصدار التطبيق الذي لا يزال قيد الاختبار داخليًا ومع مجموعة موثوق بها.

تحل عناصر التحكم الجديدة في الإضاءة محل حلقة الضبط المألوفة بمنزلق على شكل حبة، وتحسينات على عناصر التحكم في اللون، وشبكة من إعدادات الإضاءة المسبقة. وتتيح لك عناصر التحكم في اللون المحسّنة الآن ضبط درجة الحرارة واللون، مما يتيح لك الحصول على مزيد من التفاصيل عند الرغبة في اختيار لون معين.

ليس من الواضح متى سيتم طرح الإصدار الجديد للمستخدمين. ومع ذلك، بناءً على العمل الذي تم إنجازه حتى الآن، من الواضح أن جوجل ملتزمة بجعل تطبيق Google Home تطبيقًا شاملاً لمنزلك الذكي.

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