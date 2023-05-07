تكنولوجيا: جوجل تضيف Magic Compose المستند إلى الذكاء الاصطناعي إلى خدمة الرسائل الخاصة بها لتحسين النصوص

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتيح ميزة الرد الذكي بأندرويد للمستخدمين الرد على النصوص بسرعة من خلال النقر على أحد الردود المتعددة التي يقترحها النظام الأساسي بناءً على المحادثة الكاملة. يمكنك التأكد من تشغيل ميزة “الرد الذكي” لمحادثة RCS عن طريق فتح تطبيق الرسائل من جوجل والضغط على صورة الملف الشخصي على الجانب الأيمن من شريط محادثات البحث في أعلى الشاشة، ثم النقر فوق “إعدادات الرسائل”> في الجزء السفلي من الصفحة التالية، انقر فوق عنوان الاقتراحات وتأكد من تشغيل “الرد الذكي”.

تتوفر ميزة الرد الذكي على Gmail. لكننا اليوم نركز على تطبيق الرسائل من جوجل لأن جوجل كانت تعمل على طريقة لإضافة روبوت المحادثة AI لمحادثة Bard إلى رسائل جوجل لمساعدة المستخدمين على إنشاء رسائل نصية تم إنشاؤها بواسطة AI.

يتم تنشيط الميزة من خلال النقر على رمز قلم الرصاص في حقل النص. سيسمح لك النقر على هذا القلم باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين ردك الأولي باستخدام خيارات نمط مختلفة مثل “رسمي” و “غنائي” و “بارد” و “متحمس” والمزيد. إذا لم تتمكن من الخروج برد أولي على نص ما، فيمكنك أن تطلب من الميزة إنشاء بعض التوصيات للرد.

تستند هذه الردود إلى سياق محادثتك ويقال إنها أعمق وتظهر صلة أكبر من توصيات الرد الذكي. تشير جوجل إلى أنه على عكس الرد الذكي الذي يعمل على هاتفك، فإن Magic Compose يتطلب اتصالاً بالإنترنت.

في صفحة الإعدادات حيث يمكن تشغيل ميزة “الكتابة السحرية”، كتبت جوجل أن الميزة ستحصل على اقتراحات المسودة وإعادة كتابة اقتراحات المسودة. في الجزء السفلي من الصفحة، تلاحظ جوجل ان اقتراحات Magic Compose تختلف حسب المحادثة ويتم إنشاؤها على خوادم جوجل. يتم تطبيق رسوم مشغل شبكة الجوال ويتم إنشاء اقتراحات أخرى على الجهاز.

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