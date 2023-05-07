شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه نسخة "Chrome 114" من جوجل.. وما هي أبرز مميزاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة جوجل مؤخرًا النسخة التجريبيية من متصفح كروم، والتى تحمل اسم Chrome 114 لمستخدمي الإصدار التجريبي والمختبرين، حيث يتوفر Chrome 114 الآن للمستخدمين في القناة التجريبية ويمكن للمستخدمين تنزيل Chrome beta لتجربة الميزات الجديدة عبر موقع Chrome الرسمي على الويب.

ويتضمن الإصدار التجريبي من Chrome 114 العديد من الميزات الجديدة بما في ذلك التحقق التلقائي من captcha وMaterial You theme والمزيد، وإليك قائمة بكل ما هو جديد في الإصدار التجريبي من Chrome 114.

-التحقق التلقائي من captchaيعد إدخال captcha يدويًا أمرًا مؤلمًا وتقوم جوجل بحل هذه المشكلة باستخدام ميزة التحقق التلقائي من captcha في الإصدار التجريبي من Chrome 114، كما يشتمل آخر تحديث لـ Chrome على واجهة برمجة تطبيقات الرموز الخاصة للدولة الجديدة. تساعد واجهة برمجة التطبيقات مواقع الويب على فهم ما إذا كنت إنسانًا أم لا دون الحاجة إلى إدخال رمز التحقق (captcha)، ويمكن لمستخدمي الإصدار التجريبي من Chrome 114 تمكين هذه الميزة من ضمن الإعدادات ← الخصوصية والأمان ← إعدادات الموقع ← إعدادات المحتوى الإضافية ← التحقق التلقائي.

يتحول Chrome 114 إلى "متجر روت" الخاص بهيأتي كل جهاز متصل بالإنترنت مزودًا بمتاجر الرووت الخاصة به والتي تضمن أن الاتصال آمن. توفر متاجر الجذر هذه شهادات موثوقة تساعد أجهزة الكمبيوتر في تحديد ما إذا كان الاتصال آمنًا أم لا، ويخطط Google مع Chrome 114 للتبديل إلى متاجر Root الخاصة به لتوفير تجربة سلسة عبر جميع الأنظمة الأساسية.

وعلى نظامي التشغيل Windows و Mac ، لا يسمح Chrome 114 للمستخدمين بإيقاف تشغيل متجر الجذر الخاص به. أيضًا ، تأتي التغييرات نفسها إلى Linux و Android و ChromeOS مع تحديث Chrome 120.





وضع القراءةأضافت Google أخيرًا وضع قراءة مخصصًا إلى Chrome مع 114 بيتا. كانت الميزة موجودة في متصفحات الويب الأخرى لفترة من الوقت بما في ذلك Safari و Edge، وسيتمكن مستخدمو Chrome أخيرًا من استخدام وضع القراءة مع تحديث 114.

بصرف النظر عن ذلك ، يتضمن Chrome 114 beta لمحة عن واجهة Material You ، ووضع أفضل لبرنامج Google Password Manager ، وصفحات HTTPS بدون قفل ، ورسوم متحركة لعلامة تبويب الخلفية والمزيد.