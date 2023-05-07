شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يحتوى iPhone 15 Pro على أزرار صلبة كما أشيع سابقًا.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر
تشتهر Cirrus بإنتاج عدد قليل من المكونات التي تدخل في محرك Taptic الخاص بـ iPhone، وتعد Apple أكبر عميل للشركة ، حيث تمثل 79 % من إيراداتها في عام 2022، في نوفمبر ، أبلغت شركة Cirrus المستثمرين والمحللين أنها تعمل على مكون جديد عالي الأداء للإشارة المختلطة (HPMS) (وهي نفس فئة الجزء مثل Tapic Engine) ، وأنه سيصل إلى الهواتف الذكية في وقت ما في عام 2023، هذا الأسبوع ، قال Cirrus إن لديه "رؤية محدودة" لمستقبل المنتج.
تشير التقارير إلى أن iPhone 15 Pro سيحتوي على مجموعة من أزرار الحالة الصلبة نشأت من محلل Apple Ming-Chi Kuo ، الذي قال في الخريف الماضي إن الشركة تخطط لاستبدال أزرار الصوت والطاقة في هاتفها الرئيسي التالي بأزرار حساسة للمس ، في الشهر الماضي، راجع Kuo توقعاته، مشيرًا إلى أن شركة Apple قررت تغيير خططها بسبب "مشكلات فنية لم يتم حلها قبل الإنتاج الضخم"، وإذا لم يكن هناك شيء آخر، فإن التطوير هو تذكير بمعالجة تسريبات الهواتف الذكية بالشك ، لا سيما تلك التي يتم تداولها قبل أشهر وأحيانًا سنوات قبل إعلان المنتج.
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