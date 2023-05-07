تكنولوجيا: رصد هاتفي Honor 90 وHonor 90 Pro في قاعدة بيانات 3C

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Honor لإطلاق سلسلة هواتف Honor 90، ولقد رصد هاتفي Honor 90 وHonor 90 Pro في قاعدة بيانات 3C بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W.

كشفت التسريبات التي جاءت من منصة 3C عن هواتف Honor 90، ولقد سجل الإصدار الرئيسي من السلسلة بنموذج رقم (REA-AN00)، بينما سجل هاتف Honor 90 Pro بنموذج رقم (REP-AN00)، على أن يدعم كلا الهاتفين تقنية الشحن نفسها.

ولقد جاءت تسريبات سابقة عبر Digital Chat Station لتقدم تفاصيل حول هاتف Honor 90 Pro الذي يدعم بروتوكول 20V 4.5A (90) لشحن بطارية الهاتف بآداء فائق السرعة.

كما رصد هاتف Honor 90 Pro في منصة 3C مع شاحن بنموذج HN-200500C05/C06 الذي يدعم قدرة شحن تصل إلى 100W، بينما جاء هاتف Honor 90 مع شاحن بنموذج رقم HN-110600C00/C01/C02 الذي يدعم سرعة شحن 66W.

من جانب أخر أوضحت التسريبات السابقة أن هواتف 90 Pro وHonor 90 تأتي بأعلى جودة عرض في الشاشة 1.5K Plus، كما يدعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G مع رقاقة Snapdragon 8 Gen 2.

أيضاً يتميز هاتف Honor 90 Pro بمستشعر رئيسي Samsung HP3 ISOCELL بدقة 200 ميجا بيكسل، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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