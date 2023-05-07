تكنولوجيا: ابل تؤجل خططها لإطلاق أجهزة Mac بمعالج M3 حتى عام 2024 المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت العديد من التوقعات إلى خطط ابل لإطلاق أجهزة ماك الجديدة بمعالجات M3 التي ترتكز على دقة تصنيع 3 نانومتر هذا العام، إلا أن تقرير جديد عاد ليؤكد على أن ابل قررت تأجيل إطلاق الأجهزة المميزة بمعالجات M3 إلى العام المقبل.

جاءت التفاصيل الجديدة حول أجهزة Mac المميزة بمعالج M3 عبر حساب @Tech_Reve على منصة تويتر، والتي أشير فيها إلى أن TSMC تواجه تحديات لتوفير رقاقات M3 التي ترتكز على دقة تصنيع 3 نانومتر هذا العام.

كما أوضحت التفاصيل الجديدة أن ابل قررت تأجيل إطلاق أجهزة ماك المميزة بمعالج M3 وأيضاً M3 iPad هذا العام.

من جانب أخر تركز TSMC في الوقت الراهن على إنتاج رقاقة A17 التي تتميز بدقة تصنيع 3 نانومتر، والتي تدعم هواتف iPhone 15 Pro القادمة.

وتأتي الرقاقات المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر بتحسينات في الآداء تشمل سرعة أعلى مع إستهلاك أفضل للطاقة، ومن المتوقع وفقاً للتفاصيل الجديدة أن تتخطى ابل الإعلان عن رقاقة M3 خلال فعاليات مؤتمر WWDC 23 المقرر عقده في يونيو.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن ابل تخطط لإطلاق جهاز MacBook Air بحجم 15 إنش ورقاقة M2 في فعاليات مؤتمر المطوريين القادم، لذا نترقب مزيد من التفاصيل خلال هذا الحدث.

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