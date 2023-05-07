شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة لـ"واتس آب" تنقذ المستخدمين من الرسائل المزعجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجه واتس آب تحديات مع الرسائل غير المرغوب فيها والمكالمات الاحتيالية، مما يجعله نظامًا أساسيًا عرضة للإساءة من قبل المحتالين، حيث جعل انتشار وشعبية واتس آب على نطاق واسع هدفًا جذابًا لأولئك الذين يسعون لاستغلال المستخدمين المطمئنين.

ولمكافحة هذه المشكلة، نفذ واتس آب عدة إجراءات، يتضمن ذلك تعزيز ميزات الأمان، وتنفيذ عمليات تحقق أكثر صرامة من المستخدم، واستخدام خوارزميات التعلم الآلي لاكتشاف الأنشطة المشبوهة وحظرها.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك آليات إبلاغ للمستخدمين للإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها أو مكالمات الاحتيال والإبلاغ عنها، مما يسمح باتخاذ إجراءات سريعة ضد الجناة، وبينما يواصل واتس آب الاستثمار في تحسين البنية التحتية الأمنية الخاصة به، يجب على المستخدمين توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات، ومن الضرورى التحقق من صحة المكالمات الواردة، والامتناع عن مشاركة المعلومات الحساسة، والإبلاغ عن أى نشاط مشبوه على الفور.

ويبدو أن ميزة أخرى قادمة إلى واتس آب، والتي ستساعد المستخدمين على عدم إجراء أي مكالمات عشوائية غير معروفة، ووفقًا لتقرير صادر عن WaBetaInfo ، فإن القدرة على إسكات المكالمات من المتصلين المجهولين قادمة إلى واتس آب كما تم رصدها في الإصدار التجريبي من تطبيق Android، ووفقًا للتقرير، كانت الميزة في المرحلة التجريبية لفترة من الوقت.

كيف ستعمل ميزة المكالمات الصامتة؟

حسب لقطة الشاشة التي شاركها WaBetaInfo، يمكن الوصول إلى هذه الميزة من خلال إعدادات واتس آب> قائمة الخصوصية، عند التمكين، تتيح الميزة للمستخدمين كتم صوت المكالمات الواردة من أرقام الهواتف غير المألوفة، مع الاستمرار في عرضها في علامة تبويب المكالمات ومركز الإشعارات.

ويمكن أن تكون الميزة مفيدة لأنها تمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في المكالمات التي يتلقونها، مما يقلل من خطر الوقوع فريسة للمحتالين وكتم المكالمات غير المرغوب فيها، تمكن هذه القدرة الأفراد من التركيز على عملهم أو المهام الهامة الأخرى دون انقطاع، تضيف ميزة المكالمات الصامتة أيضًا طبقة إضافية من الخصوصية لحسابات المستخدمين.