شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أطول رحلة فضاء سياحية معروضة للمدنيين وكم تكلفتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترى أن أسعار التذاكر لرحلة فضائية بمئات الآلاف من الدولارات باهظة الثمن، فإنك لم تتعرف بعد على سعر رحلة السياحة الفضائية الخاصة بشركة Axiom Space بالاشتراك مع SpaceX التي تستهدف الفئة الأكثر ثراء فى العالم، حيث تبلغ تكلفة المقاعد ملايين الدولارات وتمتد الرحلة لـ10 أيام كاملة.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكنك الذهاب إلى المدار، ويمكن أن تستمر التجربة أكثر من أسبوع، وتشمل فرصة الذهاب إلى محطة الفضاء الدولية، وفي العام الماضي، دفع ثلاثة من رجال الأعمال 55 مليون دولار مقابل امتياز أن يصبحوا أول طاقم من المدنيين على الإطلاق ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية.

دخل المستثمر الكندي مارك باثي، ورجل الأعمال الأمريكي لاري كونور، والطيار في سلاح الجو إيتان ستيبي، التاريخ عندما أطلقوا في الفضاء بواسطة صاروخ فالكون 9 يحمل كبسولة كرو دراجون التي نقلتهم إلى هناك، وأصروا على أنها ليست سياحة فضائية، حيث تدربوا لمدة عام تقريبًا على المهمة، لكن لدى أكسيوم خطة لإطلاق أربع أو خمس بعثات مماثلة كنقطة انطلاق لتقديم رحلات منتظمة إلى المدار مقابل دفع العملاء، كما أن طموحها النهائي هو أن تقدم يومًا ما رحلات سياحية إلى محطة الفضاء الخاصة بها، تحت اسم محطة أكسيوم.





مواصفات الرحلة

سعر التذكرة: 55 مليون دولار، بما في ذلك 35000 دولار في الليلة لتكلفة المعيشة في محطة الفضاء الدولية.

الإقلاع من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.

تستمر التجربة: 10 أيام منها 8 أيام في المحطة الفضائية.

تكلفة الدقيقة: 3800 دولار.

تجربة انعدام الجاذبية: عدة أيام.

المشاهدات: لكامل الأرض من محطة الفضاء الدولية.

الارتفاع: 250 ميلا (400 كم).

المركبة الفضائية: صاروخ فالكون 9 مع كبسولة Crew Dragon.

الرحلة الأولى: 2022، مع 4 أو 5 أخرى مخطط لها.

الركاب: 4 بالإضافة إلى قائد.