شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح جهاز iPad Pro بشاشة 14 بوصة ومعالج M3 Pro فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء آخر جهاز iPad Pro الذي أطلقته شركة أبل في عام 2022 مدعومًا بمجموعة شرائح M2 الخاصة بالشركة، وزعمت التقارير السابقة أن عملاق التكنولوجيا يعمل بالفعل على طراز iPad Pro أكبر.

ومن المتوقع أن يحتوي الطراز القادم على مواصفات قوية وربما ترقية ضخمة لأجهزة iPad العادية.

وتشير الشائعات إلى أنه من المحتمل أن يحمل هذا الجهاز اللوحي من أبل اسم iPad Pro Max أو iPad Urtla، والآن ، كشف مستخدم Twitter يُدعى Revegnus عن بعض التفاصيل الرئيسية حول الجهاز اللوحي الرائد الذي يُشاع عن أبل.

iPad Pro مع مجموعة شرائح M3: ماذا تتوقع

وفقًا للتغريدة، قد يحتوي طراز iPad Pro هذا على شاشة OLED مقاس 14.1 بوصة، ومع حجم الشاشة هذا، سيصبح الجهاز اللوحي الذي يُشاع أنه أكبر جهاز iPad في المجموعة، ومن المتوقع أيضًا أن يكون طراز iPad Pro القادم مدعومًا بمعالج أبل M3 الذي من المرجح أن تعلنه الشركة في عام 2024.

ويشاع بالفعل أن شرائح Vanilla M3 ستظهر لأول مرة في تشكيلة MacBook 2023 التي قد تطلقها أبل في وقت لاحق من هذا العام، ووفقًا للتغريدة، فإن الشركة "تبني وحشًا، وتدعي التغريدة أيضًا أنه من المحتمل أيضًا أن يتلقى iPadOS تحديثات متعددة للميزات من المتوقع أن تصل مع هذا الجهاز اللوحي.

كما ذكر مستخدم آخر على تويتر يدعى analyst941 أن Final Cut Pro قد يصل إلى iPadOS في عام 2024، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أيضًا أن يتم طرح إصدار الجهاز اللوحي من Logic Pro في عام 2025، كما أشار التلميح إلى أن طراز iPad Pro مقاس 14 بوصة سيصدر أيضًا تكون قادرة على دعم شاشتين خارجيتين 6K 60Hz.

ومن المتوقع أن يصبح جهاز iPad الذي يُشاع أنه بديل أقرب إلى MacBook أو Mac المكتبي، ومن المحتمل أيضًا أن تضيف أبل طرازات iPad Pro جديدة في وقت لاحق من هذا العام أثناء إطلاق تشكيلة iPhone 15.

ومن المقرر أن تستضيف الشركة مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2023 الذي يبدأ في 5 يونيو ويستمر حتى 8 يونيو.