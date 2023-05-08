شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأب الروحي للذكاء الاصطناعي: التكنولوجيا تشكل تهديدًا للبشرية أكثر من تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جيفري هينتون الأب الروحي لـ الذكاء الاصطناعي الذي ترك Google مؤخرًا لرفع مستوى الوعي حول مخاطر الذكاء الاصطناعي، إن التهديد الذي تشكله التكنولوجيا على العالم قد يكون أكثر إلحاحًا من تغير المناخ، وذلك في مقابلة مع رويترز، حيث واصل هينتون دق ناقوس الخطر بشأن الذكاء الاصطناعي بعد استقالته الأسبوع الماضي.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، قال هينتون، "لا أريد التقليل من قيمة تغير المناخ.. لكن هذه مخاطرة كبيرة أيضا، وأعتقد أن هذا قد يصبح أكثر إلحاحًا".

وأضاف هينتون، "مع تغير المناخ، من السهل جدًا التوصية بما يجب عليك فعله: توقف فقط عن إطلاق الكربون، إذا قمت بذلك، فستكون الأمور في النهاية على ما يرام.. لهذا ليس من الواضح على الإطلاق فيما يخص الذكاء الاصطناعى، ما يجب عليك فعله."

تأتي تعليقات هينتون هذا الأسبوع في الوقت الذي ينخرط فيه عمالقة التكنولوجيا في سباق تسلح لقدرات الذكاء الاصطناعي، أشعله نجاح ChatGPT.

أطلق صاحب العمل السابق لشركة هينتون برنامج الدردشة الخاص به المسمى Bard في مارس، وقد انتقد موظفو Google ذلك وحذروا من أن التكنولوجيا قد تكون خطيرة.

ولكن في تغريدة بعد مقابلة هينتون مع التايمز، قال، إنه استقال حتى يتمكن من التحدث بصراحة عن الذكاء الاصطناعي دون التأثير على شركة Google، التي قال إنها تصرفت "بمسؤولية كبيرة".

ومع ذلك، يشعر هينتون بالقلق من أن يساعد الذكاء الاصطناعي في نشر معلومات كاذبة والقضاء على الوظائف، وقدرت الأبحاث التي أجراها Goldman Sachs أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤثر على ما يصل إلى 300 مليون وظيفة بدوام كامل.

وتساءل هينتون عما إذا كان الوقت قد فات لفرض الضوابط اللازمة على الزخم السريع للذكاء الاصطناعي.

قال هينتون لصحيفة التايمز: "أعزي نفسي بالعذر العادي: إذا لم أفعل ذلك، لكان شخص آخر يفعل ذلك.. من الصعب أن ترى كيف يمكنك منع الجهات الفاعلة السيئة من استخدامها لأشياء سيئة".