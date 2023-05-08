شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أوروبا تتنافس مع SpaceX Starlink بالتعاون مع مجموعة شركات لإنشاء أقمار صناعية ضخمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركات مثل Airbus Defense and Space و Eutelsat و SES و Thales Alenia Space أنها شكلت شراكة للرد على دعوة المفوضية الأوروبية للمساعدة في إنشاء كوكبة أقمار صناعية أوروبية مستقبلية.

أعلن في أواخر عام 2022 ، أن البنية التحتية للمرونة والترابط والأمن عبر الأقمار الصناعية (IRIS²) ستزود الاتحاد الأوروبي بالاتصال بالإنترنت من مدار أرضي منخفض، وهي خدمة مماثلة لتلك التي تقدمها الكوكبة المتنامية باستمرار من أقمار ستارلينك الصناعية التي تعمل بواسطة SpaceX.

ذكرت Ars Technica هذا الأسبوع أن تقديرات الاتحاد الأوروبي الحالية تضع تكلفة Iris² بحوالي 6.6 مليار دولار أمريكي (6 مليارات يورو)، ويأمل الاتحاد الأوروبي في إمكانية تشغيل الكوكبة المقترحة بحلول عام 2027.

سيقدم الاتحاد الأوروبي (EU) 2.64 مليار دولار أمريكي (2.4 مليار يورو) للمشروع بتمويل إضافي من المقرر أن يأتي من وكالة الفضاء الأوروبية والاستثمارات الخاصة.

كتب مفوض السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي تييري بريتون في بيان في نوفمبر الماضي: "يؤسس IRIS² الفضاء باعتباره ناقلًا لاستقلاليتنا الأوروبية ، وناقلًا للاتصال وناقلًا للصمود"، دور قوة فضائية حقيقية، مع طموح واضح وإحساس بالاتجاه ".

تشمل الشراكة أيضًا شركات الاتصالات العملاقة Deutsche Telekom و Hispasat و OHB و Orange و Hisdesat و Telespazio ، الذين قالوا إن الكواكب الضخمة المقترحة ستشجع الشركات الناشئة في قطاع الفضاء الأوروبي على الانضمام إلى التحالف، وهذا يلبي رغبات بريتون ، الذي أعرب عن رغبته في توسيع قطاع الفضاء التجاري الأوروبي ، على أمل أن تقوم الشركات الناشئة ببناء 30٪ من البنية التحتية Iris²، وفقاً لموقع space.

سميت على اسم شخصية من الأساطير اليونانية التي قيل إنها رسول الآلهة إلى البشر ، وستوفر كوكبة قزحية القمر الصناعي الاتصال لأوروبا بأكملها ، بما في ذلك المناطق التي لا توفرها الإنترنت ذات النطاق العريض حاليًا، بالإضافة إلى ذلك ، قال بريتون في بيانه الصادر في نوفمبر 2022 أن IRIS² ستوفر أيضًا الاتصال بكامل إفريقيا ، باستخدام مدارات الأقمار الصناعية بين الشمال والجنوب.

سيتكامل النظام مع مجموعات الأقمار الصناعية الحالية في أوروبا ، بما في ذلك نظام Galileo ، ونظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية العالمي في المنطقة ، والذي يتكون من 24 مركبة فضائية في مدار الأرض المتوسطة (MEO) ، والقمرين الصناعيين التوأمين لرصد الأرض Sentinel-1A و Sentinel-1B اللذين يتألفان من نظام كوبرنيكوس، وقال بريتون إن الهدف من هذا التنسيق بين ما يصفه بـ "الركائز الثلاث" لأوروبا في الفضاء هو تقليل مخاطر الازدحام في الفضاء.

ولكن لا يزال أمام Iris² طريق طويل قبل أن تلحق بركب Starlink.

أطلقت شركة سبيس إكس أول قمرين صناعيين نموذجيين لكوكبة الأقمار الصناعية ، Microsat-2a و Microsat-2b ، على متن صاروخ Falcon 9 في فبراير 2018، وفقًا لعالم الفيزياء الفلكية ومتعقب الأقمار الصناعية جوناثان ماكدويل ، فإن الكتلة النجمية العملاقة تضم حاليًا أكثر من 4300 مركبة فضائية، ومعظمها عاملة.

تخطط SpaceX لإرسال ما يصل إلى 12000 قمر صناعي في نهاية المطاف إلى مدار أرضي منخفض كجزء من Starlink megaconstellation الذي يوفر حاليًا الإنترنت إلى 53 دولة ، مع تقدير الشركة في عام 2018 أن هذا سيكلف حوالي 10 مليار دولار أمريكي (9 مليار يورو). ومع ذلك ، يمكن أن يتضخم عدد الأقمار الصناعية هذا في النهاية إلى 42000 وحدة ؛ تقدمت SpaceX بطلب للحصول على الموافقة على 30000 آخرين.