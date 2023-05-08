شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جاك دورسى يحرض مستخدمًا تم حظره على تويتر ضد إيلون ماسك.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضاعف مؤسس موقع تويتر جاك دورسي من انتقاداته الصريحة والضمنية لإيلون ماسك، وحرض الطالب الجامعي الذي يتتبع طائرة إيلون ماسك الخاصة على الاستمرار في النشر على تطبيقي Bluesky وNostr المتنافسين بعد حظره من تويتر، ودخل دورسي، الذي قدم أموالًا لكل من النظامين الأساسيين ويتواجد في مجلس إدارة Bluesky، في حوار قصير حول Bluesky مع الطالب الجامعي Jack Sweeney حول حساب تتبع الطائرات.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، بدأ حساب TheElonJet في الأصل على Twitter ولكن تم حظره في ديسمبر بعد أن استحوذ ماسك على الموقع.

وشمل الحوار: "ما هو رأيك في ElonJet؟" سأل الطالب الجامعي دورسي، وأجاب دورسي: "استمر.. أرسل التحديثات هنا وإلى nostr."

يعد Bluesky هو تطبيق شبيه بتويتر مشهور ولديه أكثر من 60 ألف مستخدم، بما في ذلك النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، وبدأ المشروع في الأصل في Twitter بينما كان دورسي يشغل منصب الرئيس التنفيذي، ولكن تم فصله وهو الآن يديره Jay Graber.

فيما قال سوينى، أنه انضم إلى التطبيق في 30 أبريل وأنشأ حساباته الشخصية وElonJet، مضيفا: "أنه يتمتع بهذا الشعور الجذاب مثل تويتر".

واتبع سوينى نصيحة دورسي وانضم إلى Nostr، الذي يرمز إلى Notes and Other Stuff، وهو بروتوكول مفتوح يهدف إلى إنشاء شبكة اجتماعية عالمية مقاومة للرقابة، وغرد Dorsey في ديسمبر من العام الماضي أنه تبرع بما يزيد قليلاً عن ربع مليون دولار في Bitcoin لمؤسسها المجهول fiatjaf.

تعزز ملاحظات دورسي تغييرًا واضحًا تجاه ماسك، حيث كان رجل الأعمال داعمًا صريحًا حتى عام 2022 لاستحواذ ماسك على Twitter، ولكن بعد الانتقاد الجماعي، يقول الآن إن الملياردير لم يكن يجب أن يقوم بهذه الصفقة.

لم ينشر دورسي على تويتر منذ يناير، لكنه نشط على كل من Bluesky و Nostr.

أنشأ سويني حسابElonJet الأصلي في عام 2020، باستخدام بيانات الرحلة العامة لمراقبة مكان وجود طائرة الملياردير الخاصة، واشتهر عندما عرض عليه ماسك مبلغ 5000 دولار لإلغاء حسابه على Twitter في يناير 2022.

وصف الملياردير الحساب بأنه "خطر أمني"، وطلب الطالب 50 ألف دولار، لكن ذلك لم يتحقق أبدًا.

عندما استحوذ ماسك على تويتر في أكتوبر من العام الماضي، خشي سويني من حظر حسابه elonjet، قال ماسك في نوفمبر، إنه لن يحذف الحساب، لكن في ديسمبر، تم تعليق أكثر من 30 حسابًا لسويني تتبع طائرات المشاهير.