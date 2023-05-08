شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إدارة مدفوعاتك على تطبيقات iPhone من إعداد واحد بسيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل سبق لك استخدام جهاز iPhone الخاص بك لإجراء عمليات شراء داخل التطبيق أو الاشتراك في منصات متميزة؟ من السهل الاشتراك في هذه الخدمات، وهى جيدة إذا انتهى بك الأمر إلى استخدامها على أساس منتظم، ولكن ما لم تكن منظمًا للغاية، فقد تدفع مئات الجنيهات سنويًا مقابل الخدمات التي لم تعد تستخدمها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تسهل Apple حقًا التحقق من الاشتراكات التي لديك وإلغاء أي شيء لم تعد تريده، وإليك كيفية التحقق من اشتراكاتك والمبلغ الذي تدفعه كل شهر.

• افتح جهاز iPhone الخاص بك واضغط على الإعدادات.

• حدد ملف التعريف الخاص بك (ستجده في أعلى قائمة الإعدادات مباشرة).

• من هنا سترى قائمة أخرى بما في ذلك خيار الاشتراكات.

• بمجرد التحميل، ستظهر لك الآن قائمة كاملة بالخدمات وعمليات الشراء داخل التطبيق التي اشتركت فيها.

• إذا وجدت واحدة لم تعد تستخدمها، فما عليك سوى الضغط عليها واضغط على خيار الإلغاء.

تجدر الإشارة إلى أنك ستستمر في الوصول حتى تاريخ الفوترة الجديد، ولكن بمجرد إلغائها، ستوفر لك الأموال من فاتورة الشهر التالي، وإلى جانب إلغاء بعض الاشتراكات، هناك طريقة أخرى لتوفير بعض النقود.

إذا كنت تستخدم الكثير من خدمات Apple المختلفة مثل Apple Music وFitness + وApple TV +، فمن الجدير التفكير في التبديل إلى حساب Apple One، ويتم تجميع هذه الخطط في عدد من المنصات بسعر أرخص.

إذا لم تتحقق من اشتراكاتك لفترة من الوقت، فمن المفيد إلقاء نظرة عليها، ويمكن تنفيذ العملية في غضون دقائق.