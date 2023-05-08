شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. تعرف على كيفية تثبيت تحديث الاستجابة الأمنية iOS 16.4.1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك لتثبيت "الاستجابة الأمنية السريعة" الأولى التي تم طرحها في تحديث جديد لأبل iOS 16.4.1، أن تتبع بعض الخطوات البسيطة، التي رصدتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، والتي تبدأ بالانتقال إلى "إعدادات" بجهازك، ثم اضغط فوق "عام" و "تحديث البرنامج".

ويجب أن يظهر خيار مكتوب "استجابة أمان iOS 16.4.1 (a)"، وأسفله زر يقول "تنزيل وتثبيت".

ويمكنك بعد ذلك الضغط فوق هذا الزر ثم "إعادة التشغيل الآن"، سيتم إيقاف تشغيل جهازك وإعادة تشغيله مرة أخرى مع تثبيت التحديث.

يجب أن يستغرق ذلك بضع ثوانٍ فقط، لذا فهو أسرع بكثير من تحديثات iOS و iPadOS و macOS العادية، وعند اكتماله، سيقرأ نظام التشغيل الخاص بك على أنه iOS 16.4.1 (a) أو iPadOS 16.4.1 (a) أو macOS 13.3.1 (a).

وسيتم أيضًا ضبط إعدادات جهازك لضمان تثبيت أي "استجابة أمان سريعة" في المستقبل تلقائيًا.

ويمكنك للتحقق من ذلك، أن ترجع إلى قسم "تحديث البرنامج" واضغط فوق "التحديثات التلقائية".

يجب أن يكون هناك مفتاح بجوار الخيار المسمى "الاستجابات الأمنية وملفات النظام"، والذي يجب أن يكون في الوضع الأخضر، وحتى مع تشغيل هذا الخيار، قد تتم مطالبتك بإعادة تشغيل جهازك لإكمال عمليات الإعداد المستقبلية.

ولكن إذا قمت بتعطيله، فسيظل الجهاز يتلقى آخر إصلاحات الأمان في تحديث البرنامج التالي، وقد يتم أيضًا تثبيت البعض تلقائيًا حتى إذا تم إيقاف تشغيله.

جدير بالذكر أن أبل أصدرت أول تحديث من نوع جديد من التحديثات الأمنية لأجهزة iPhone وiPad و Mac مؤخرا، ويُطلق عليه "الاستجابة الأمنية السريعة"، حيث تهدف إصدارات البرامج هذه إلى تقديم تحسينات أمان مهمة للأجهزة بين تحديثات نظام التشغيل.