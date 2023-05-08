شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة Tesla تواصل سياسة التسعير الجديدة وترفع الأسعار فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت شركة Tesla التحولات التي تجريها في سياستها للأسعار، لترفع أسعار مركباتها في الصين، بعد خطوة مشابهة فى عدد من الأسواق حسبما نقلت CNBC.

ووفقاً لما كشفته الشركة يوم الجمعة الخامس من مايو أيار، رفعت الشركة أسعار سيارات Model S و Model X بنحو 19 ألف يوان (2749 دولاراً).

ووفقاً للزيادات، وصل سعر سيارات Model S إلى 808.9 ألف يوان، مقارنة بالأسعار القديمة عند 789.9 ألف يوان.

فيما وصل سعر سيارة Model X عند 898.9 ألف يوان، مقارنة بالمستويات السابقة عند 879.9 ألف يوان.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي كشفت الشركة عن رفع أسعار سياراتها في أميركا وكندا واليابان.

وكانت بيانات حكومة أميركية كشفت الشهر الماضي، عن تراجع الحصة السوقية لسيارة تسلا بنحو % في كاليفورنيا على الرغم من تنفيذ الشركة لـ5 عمليات خفض للأسعار في أميركا منذ بداية 2023.