شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: «سامسونج للإلكترونيات» تكشف عن مجموعة من الخصائص الاستثنائية فى تليفزيوناتها لعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - مجموعة جديدة من التليفزيونات فائقة التطور تُقدم تجربة مشاهدة غير مسبوقة بأفضل جودة للصورة وآخر تحديثات تطبيق «SmartThings»

كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة عن فاعليات حدث Unbox and Discover لعام 2023، وتضمن استعراض أحدث سلسلة تليفزيونات سامسونج الأكثر تطورًا، والمتاحة حاليًا على موقع الشركة Samsung.com. شمل الحدث إطلاق مجموعة جديدة من الشاشات التي تجسد رؤية سامسونج التي تستهدف تقديم تجربة فريدة للمشاهدة تحت شعار: "شاشات في كل مكان.. شاشات للجميع."

وقال جونغ هي هان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ورئيس قسم تجارب الأجهزة في سامسونج للإلكترونيات: "إننا في سامسونج ندرك أن التكنولوجيا يجب أن تعمل على تمكين حياة الأشخاص وتعزيزها، وألا تكون سبباً في تعقيدها. وعند اختيار سامسونج لهذا الأمر، يمكن للمستهلكين توقع تجربة فريدة من التصاميم المبهرة، ويأتي كل ذلك أيضاً ضمن جهود سامسونج التي تهدف إلى تقليل تأثيرها البيئي".

شاشات متميزة لتجربة استخدام فائقة

تصدرت سامسونج سوق التلفزيونات العالمي للعام السابع عشر على التوالي في 2022، وهو دليل على التزامها المستمر بإطلاق شاشات متطورة تمنح تجارب مشاهدة متميزة وفائقة الجودة للمستخدمين ، بالإضافة لتصميم الشاشات الذي يأخذ في اعتباره طبيعة المستخدم وتفضيلاته.

وتضمن أحدث شاشات تلفزيونات مجموعة Neo QLED جودة لا تضاهي للصورة، وهو ما يميز سامسونج دائمًا، بالإضافة للتصميم المذهل والاتصال السلس بالأجهزة الأخرى والصوت المحيطي القوي، حيث يمكن للمستخدمين الآن الاستمتاع بمحتواهم المفضل بجودة 8K، مع تحسين مستوى الصورة من خلال تقنية Auto HDR Remastering. كما يمكن لخصائص الذكاء الاصطناعي تحسين صوت التسجيلات منخفضة الجودة، بينما تتيح تقنية Q-Symphony عمل مكبرات الصوت وأجهزة تضخيم الصوت الجانبية بشكل متناغم وعرض تأثيرات الصوت بدقة لتوفير تجربة صوتية غامرة.

من ناحية أخرى، تتميز سلسلة تليفزيونات OLED بالجمع بين أعلى درجات نقاء اللون الأسود والتباين المطلق بين الألوان بفضل تقنية OLED وتكنولوجيا الألوان الواقعية بفضل تقنيةQuantum Dot ، كما تضمنت هذه السلسلة مجموعة من التحديثات، كما تقدم تلفزيونات OLED تجربة صوت تفاعلية من خلال تقنيات Dolby Atmos وObject Tracking Sound+ (OTS+)، حيث يحلل التلفزيون المحتوى وينتج صوت يتطابق مع ما يحدث على الشاشة، مما يجعل تجربة الصوت أكثر تزامنًا وواقعية.

كما تقدم سلسلة تلفزيونات سامسونج تجربة مشاهدة أكثر شمولًا للجميع وتوفر مجموعة واسعة من التقنيات فائقة التطور، أبرزها تقنية Relumino، التي تمّ تطويرها لتتيح للمشاهدين ضعاف البصر ،المشاهدة بشكل أوضح وأسهل حيث تعمل التقنية على إبراز الخطوط العريضة وتعزيز تباين الألوان، وقد تم منح تلك التقنية جائزة

2023 CES Innovation Award.

وتقدم سلسلة التلفزيونات الجديدة أيضًا تجربة ألعاب استثنائية بمعدل فائق بقوة تبدأ من 4K بتردد 120 هرتز وحتي 4K بتردد 144 هرتز، مما يتيح للمستحدمين الاستمتاع باستجابة الألعاب السلسة مع وضوح الحركة الاستثنائي.

خطوات هامة للحد من التأثير البيئي

وبالإضافة إلى تجارب الشاشات الجديدة فائقة الجودة، استعرضت فعالية Unbox & Discover جهود سامسونج والتقدم الذي أحرزته لتحقيق أهداف الاستدامة، حيث عملت الشركة على جعل دورة حياة المنتجات أقل تأثيرًا على البيئة. فقد قامت الشركة بطرح العديد من المنتجات والتقنيات التي تساهم في ذلك، فعلى سبيل المثال، يمكن شحن الجيل الثالث من الريموت الذي يعمل بالخلايا الشمسيةSolar Cell عبر حصاد التردد اللاسلكي بقوة 2.4 جيجا هرتز بدلاً من استخدام البطاريات العادية التي تسبب الكثير من الأضرار البيئية، كما يمكن للعملاء أيضًا تفعيل نسق الطاقة الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي AI Energy Mode من هواتفهم الذكية أو التلفزيون لمراقبة استهلاك الطاقة والتحكم في نمط استخدامهم.

سهولة الاتصال لتجربة فريدة من نوعها

إن جميع تلفزيونات سامسونج متصلة بتطبيق SmartThings، مما يجعل ربط الشاشة بالأجهزة المنزلية الأخرى أمر سهل، وهو ما يتيح الوصول إلى نظام متكامل ومترابط يجمع بين الأجهزة ونظم التشغيل الأخرى منذ لحظة استخدام الجهاز الجديد، هذا بالإضافة إلى عدد من التقنيات مثل تحالف الاتصال المنزلي Home Connectivity Allianceالتي تمكن تطبيق SmartThings من التوافق مع مجموعة متنوعة من العلامات التجارية. وقد تم تصميم تطبيق SmartThings مع وضع معايير الأمان في الاعتبار، حيث يخزن Samsung Knox Vault المعلومات الهامة مثل رموز التعريف الشخصية وكلمات السر ومفاتيح لإنترنت الأشياء IoTفي شريحة معزولة، لحظر الوصول غير المصرح به.

ومن الجدير بالذكر أن سامسونج تقدم باقة من العروض الحصرية المختلفة على بعض الشاشات المختارة وفقًا لحجم وطراز الشاشة، وستستمر العروض لمدة 12 يوم بداية من 8 مايو الجاري حتى 20 مايو.