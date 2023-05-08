شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "بحث Google" يواجه عدة تحديات بعد 25 عاما من إنشائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هذا العام تبلغ Google 25 عامًا، هل يمكنك أن تتخيل؟ إنها 25 عامًا فقط - ومع ذلك يكاد يكون من المستحيل تذكر الحياة دون القدرة على البحث عنها في Google، دون الوصول الفوري إلى الإجابات بحث Googleفهو موجود في كل مكان وطوال الوقت؛ الخلفية غير المعلنة لكل مشكلة، كل نقاش، كل الفضول، كل الاسئله، يعد بحث Google مفيدًا ومنتشرًا للغاية لدرجة أن تأثيره الساحق على حياتنا غير مرئي بشكل غريب أيضًا، حيث كان وعد Google الكبير هو تنظيم معلومات العالم، ولكن على مدار ربع القرن الماضي، تم تنظيم قدر هائل من معلومات العالم لـ Google - لترتيب نتائج جوجل، نقلا عن موقع theverge

وتم تصميم كل ما تصادفه على الويب تقريبًا - كل موقع ويب وكل مقالة وكل صندوق معلومات - بطرق تسهل على Google فهمها، في كثير من الحالات، أصبح الإنترنت أكثر قابلية للتحليل بواسطة محركات البحث مما هو عليه من قبل البشر، نحن نعيش في نظام إيكولوجي للمعلومات، تهيمن على تصميمه احتياجات آلة بحث Google - روبوت يمكن لنظرته المفيدة أن تخلق صناعات كاملة بنفس السهولة، التي يمكن أن تدمرها فيها اللامبالاة الرائعة.

ويمتلك هذا الروبوت كهنوتًا وثقافة في حد ذاته: نظام بيئي لخبراء تحسين محركات البحث الذين ينتظرون كل إعلان جديد من Google بفارغ الصبر، وسرعة تفسير هذه الإعلانات، إلى طقوس وممارسات طقسية، مثل أي دين، أنت تعرف لماذا تحتوي جميع مدونات الوصفات على 2000 كلمة من النسخ قبل الوصفة الفعلية؟ روبوت Google يريد ذلك بهذه الطريقة، أنت تعرف لماذا يضع كل ناشر السير بجانب سطور المؤلف على صفحات المقالات؟ الروبوت يريد ذلك بهذه الطريقة، كل تلك العناوين الفرعية الجريئة في منتصف المقالات التي تطرح أسئلة عشوائية؟ هذه هي الطريقة التي يجيب بها Google على هذه الأسئلة على صفحة نتائج البحث، تعد Google المصدر الأكثر أهمية لحركة المرور على الويب، ولذا تبدو الويب الآن أشبه بقاعدة بيانات منظمة للبحث بدلاً من أي شيء مصنوع للأشخاص الفعليين.

ومع ذلك، فإنه يستمر في العمل، كانت Google مهيمنة لدرجة أن الاتحاد الأوروبي أمضى عقدًا من الزمان في إطلاق تدخلات قوية في تجربة مستخدم أجهزة الكمبيوتر لخلق منافسة في البحث وفشلت بشكل فعال ... لأن غريزتنا دائمًا هي البحث عن Google فقط، يحب الناس طرح الأسئلة على Google ، وتحب Google جني الأموال من خلال الإجابة عليها ومع ذلك بعد 25 عامًا، يواجه بحث Google سلسلة من التحديات المتشابكة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتي تمثل معًا تهديدًا وجوديًا لـ Google نفسها.

الأول هو مشكلة صنعها Google بنفسه: لقد أكل وحش تحسين محركات البحث تجربة المستخدم للبحث من الداخل إلى الخارج،حيث يعد البحث في الويب عن المعلومات تجربة معادية للمستخدم بشكل متزايد، وهو عبارة عن مضرب للمراجحة تديره أسماك القرش ذات المحتوى المحسّن للبحث ،والتي تدير سلسلة دائمة التغير من صراعات تحقيق الدخل دون أي اعتبار لأي شيء سوى جمع أكبر عدد من البنسات على نطاق واسع، مزارع المحتوى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ،والتي تركز على مصطلحات البحث عالية القيمة مثل الصواريخ الحرارية موجودة هنا بالفعل؛ Google في طور اللحاق بالركب الآن فقط ، وستغير استجابتها لهم الطريقة التي ترسل بها حركة المرور عبر الويب بطرق بالغة الأهمية.

ويؤدي ذلك إلى المشكلة الثانية، وهي أن أدوات البحث القائمة على الدردشة مثل Bing من Microsoft و Bard الخاص بـ Google تمثل شيئًا يشبه مستقبل البحث، دون أي من نماذج الأعمال أو الإيرادات المقابلة التي حققتها Google على مدار الـ 25 عامًا الماضية ،إذا استمرت جودة بحث Google في التدهور، فسيتحول الأشخاص إلى خيارات أفضل - وهو التحول الذي يسعد الشركات الناشئة المدعومة من المشاريع والمنافسون المموّلون جيدًا ،مثل Microsoft بدعمها بحثًا عن النمو، ولكن هذا يؤثر بشكل مباشر على أرباح Google في الوقت نفسه، تدفع Google عشرات المليارات سنويًا لصانعي الأجهزة مثل Apple و Samsung لتكون محرك البحث الافتراضي على الهواتف، هذه الصفقات جاهزة للتجديد، ولن يكون هناك شفقة على هوامش Google في هذه المفاوضات.

علاوة على ذلك، فإن طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدية مبنية على تفسير موسع لقانون حقوق النشر، حيث تقوم جميع هذه الشركات بتجميع البيانات من الويب المفتوح لتدريب نماذجها، كانت Google مبدعًا أصليًا هنا: كشركة ناشئة، دفعت الشركة بقوة حدود قانون الملكية الفكرية وأخبرت نفسها والمستثمرين أن الرسوم والغرامات القانونية التي لا مفر منها كانت ببساطة تكلفة إنشاء البحث ،و YouTube في الاحتكارات، أدت السوابق القضائية، وصفقات التسوية الناتجة إلى إنشاء البنية القانونية للويب كما نعرفها - نظام بيئي للمعلومات يسمح بأشياء مثل الفهرسة واستخدام الصور المصغرة للصور بدون دفع.

لكن الموجة القادمة من الدعاوى القضائية واللوائح الخاصة بالذكاء الاصطناعي، ستكون مختلفة تمامًا، لن تكون Google مبتدئًا مبتذلًا يقدم أداة من الواضح أنها ستغير العالم للقضاة والمنظمين الذين لم يستخدموا الإنترنت مطلقًا، وهي الآن واحدة من أغنى الشركات وأكثرها نفوذاً في العالم، وهي هدف سمين للمبدعين والسياسيين ،والباحثين عن الريع المتشائمين على حد سواء، سيواجه مشهدًا قانونيًا متصدعًا، سواء في جميع أنحاء العالم، أو بشكل متزايد في بلدنا، كل هذه سابقة الإنترنت التي كانت مدفوعة من Google متاحة للاستيلاء - وإذا سارت الأمور بشكل مختلف قليلاً هذه المرة، سيبدو الويب مختلفًا تمامًا عما هو عليه اليوم.

ثم هناك التحدي الأصعب على الإطلاق Google ، التي تشتهر بالتشتت في إطلاق منتجاتها وسرعة التخلي عن الأشياء، عليها أن تظل مركزة على منتج جديد ،وأن تطور بالفعل بديلًا ذا مغزى للبحث دون القضاء عليه في غضون عام والبدء من جديد .

هذا ليس تنبؤًا بالهلاك الوشيك، أو أي عذاب محدد على الإطلاق: Google هي شركة تدار جيدًا ومليئة بالأشخاص الأذكياء جدًا، والرئيس التنفيذي لشركة Google و Alphabet Sundar Pichai مدروس وحاد مثل أي قائد في مجال التكنولوجيا، لكنه تنبؤ مؤكد بالتغيير - فهذه هي التحديات الجادة الأولى ،التي يجب البحث عنها منذ عقدين ، والتحديات حقيقية إن المدى الذي قد يتغير به بحث Google مع استجابة الشركة لتلك التحديات هائل ، وأي تغيير في بحث Google سيغير علاقتنا بالإنترنت بطرق بالغة الأهمية، ومع ذلك ، فإن التأثير الثقافي لبحث Google غير مرئي لمعظم الناس، حتى مع وصول البحث إلى الهاوية.

من السهل رؤية تأثير بعض المنتجات التقنية على حياتنا - من السهل التحدث عن الهواتف الذكية، وخدمات البث وتطبيقات المواعدة، لكن بحث Google عبارة عن ثقب أسود: أحد أكثر الأعمال التجارية ربحًا في تاريخ العالم ، ولكن من المستحيل رؤيته بوضوح، بينما تواجه Google عقباتها وجهاً لوجه ، بدأت اللحامات التي تحمل البنية غير المرئية للويب في الظهور معًا، حان الوقت للحديث عما فعله 25 عامًا من بحث Google بثقافتنا ،والتحدث عما قد يحدث بعد ذلك، حان الوقت للنظر فيه بشكل صحيح والقول إنه موجود.

سنفعل ذلك لبقية العام في سلسلة من القصص التي تبدأ اليوم بإلقاء نظرة على تأثير Google على الأعمال الإعلامية - التأثير الذي أدى إلى شيء يسمى AMP. سننظر أيضًا إلى عالم محتالي تحسين محركات البحث (SEO) مع اقتراب الحفلة من نهايتها، وإلقاء نظرة على النظام البيئي الخاص بزراعة محتوى الشركات الصغيرة للبقاء واقفة على قدميها، سنوضح لك كيف يؤثر تأثير Google على تصميم جميع صفحات الويب التي تراها تقريبًا ، ونتحقق من سبب صعوبة إنشاء محرك بحث منافس لمدة 25 عامًا ، حافظ بحث Google على شبكة الإنترنت معًا. دعونا نتأكد من أننا نفهم ما يعنيه ذلك قبل أن ينهار كل شيء.