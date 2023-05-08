شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه أبل ID؟ وكيف تديره وما هي أبرز مميزاته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشير Apple ID إلى الحساب الشخصي المستخدم للوصول إلى خدمات أبل بما في ذلك App Store و iCloud والرسائل وأبل Online Store وFaceTime والمزيد، حيث يتضمن جميع المعلومات التي يستخدمها مستخدم أبل لتسجيل الدخول، وجميع جهات الاتصال والمدفوعات وتفاصيل الأمان الأخرى المستخدمة عبر أجهزة أبل.

وعادةً ما يتم تشغيل Apple ID في وقت إجراء عملية شراء أو أثناء استخدام أي من خدمات أبل، سيُطلب من المستخدمين تسجيل الدخول باستخدام Apple ID وكلمة المرور الخاصة بهم، وكل ما تحتاجه هو Apple ID واحد حيث يقوم المستخدمون بتسجيل الدخول للتأكد من أن جميع خدمات أبل والأجهزة تعمل معًا ويمكن الوصول إليها عبر المحتوى الشخصي من جميع الأجهزة.

يمكنك استخدام نفس Apple ID في كل مكان تقوم فيه بتسجيل الدخول، وهذا يضمن أن جميع خدمات أبل والأجهزة تعمل معًا ويمكنك الوصول إلى المحتوى الشخصي الخاص بك من جميع أجهزتك.

إليك كيفية إدارة Apple ID

1. ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى Apple ID في أي وقت لإدارة حسابك.

2. قم بتحديث أرقام الهواتف والأجهزة الموثوقة التي قمت بتسجيل الدخول إليها حاليًا باستخدام Apple ID الخاص بك.

3. قم بتغيير كلمة المرور الخاصة بك للمساعدة في الحفاظ على أمان حسابك.

4. قم بتحديث عنوان البريد الإلكتروني الخاص بـ أبل ID للتأكد من أنه عنوان تستخدمه بشكل متكرر.

5. أضف عناوين بريد إلكتروني إضافية لمساعدة الأشخاص في العثور عليك والتواصل معك على خدمات أبل مثل FaceTime وiMessage وFind My.

6. قم بتحديث تاريخ الميلاد المرتبط بApple ID الخاص بك.

7. قم بتغيير بلد أو منطقة Apple ID الخاص بك.