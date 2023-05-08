شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه أبل ID؟ وكيف تديره وما هي أبرز مميزاته؟ والان مع تفاصيل الخبر
يمكنك استخدام نفس Apple ID في كل مكان تقوم فيه بتسجيل الدخول، وهذا يضمن أن جميع خدمات أبل والأجهزة تعمل معًا ويمكنك الوصول إلى المحتوى الشخصي الخاص بك من جميع أجهزتك.
إليك كيفية إدارة Apple ID
1. ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى Apple ID في أي وقت لإدارة حسابك.
2. قم بتحديث أرقام الهواتف والأجهزة الموثوقة التي قمت بتسجيل الدخول إليها حاليًا باستخدام Apple ID الخاص بك.
3. قم بتغيير كلمة المرور الخاصة بك للمساعدة في الحفاظ على أمان حسابك.
4. قم بتحديث عنوان البريد الإلكتروني الخاص بـ أبل ID للتأكد من أنه عنوان تستخدمه بشكل متكرر.
5. أضف عناوين بريد إلكتروني إضافية لمساعدة الأشخاص في العثور عليك والتواصل معك على خدمات أبل مثل FaceTime وiMessage وFind My.
6. قم بتحديث تاريخ الميلاد المرتبط بApple ID الخاص بك.
7. قم بتغيير بلد أو منطقة Apple ID الخاص بك.
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