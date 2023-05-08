شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيم كوك: التسريح الجماعى للعمال هو "الملاذ الأخير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع استمرار تسريح العمال في مجال التكنولوجيا بلا هوادة وسط الانهيار العالمي ، قال الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، إن التسريح الجماعي للعمال هو "الملاذ الأخير" بالنسبة له، ومع ذلك، فإن عملاق التكنولوجيا يقلل التكاليف ويبطئ وتيرة التوظيف.

وقال كوك لشبكة CNBC إنه يعتبر التسريح "الملاذ الأخير" و"التسريح الجماعي ليس شيئًا نتحدث عنه في هذه اللحظة"، وقال إن الشركة "تواصل توخي الحذر الشديد في التوظيف"، واستكمل "نحن مستمرون في التوظيف ، فقط بمستوى أقل مما كنا عليه من قبل.

ونُقل عن الرئيس التنفيذي لشركة أبل قوله: "إننا نقوم بكل الأشياء الصحيحة من خلال تحدي الأشياء التي ننفقها، ونجد فقط بضع طرق أخرى لتوفيرها"، وقلصت شركة أبل عددًا صغيرًا من الموظفين في قسم البيع بالتجزئة في الشركة في أوائل أبريل، وفقًا للتقارير.

وبحسب ما ورد قامت الشركة بتأخير المكافآت، ولم توظف أبل بالطريقة التي استخدمها عمالقة التكنولوجيا الآخرون أثناء الوباء وهذا هو السبب في أن الشركة في وضع أفضل لعدم تسريح الموظفين، وسجلت شركة آبل عائدات قياسية بلغت 94.8 مليار دولار لربع مارس وهو أفضل من التوقعات.

وباعت الشركة أجهزة iPhone بقيمة 51.3 مليار دولار في ربع مارس، وهو رقم قياسي للشركة، وسجلت خدمات أبل أيضًا رقماً قياسياً على الإطلاق بإيرادات بلغت 20.9 مليار دولار لربع مارس، وقال"لقد حققنا جميعًا سجلات الإيرادات عبر App Store و أبل Music و iCloud وخدمات الدفع، والآن، مع وجود أكثر من 975 مليون اشتراك مدفوع، نصل إلى المزيد من الأشخاص من خلال مجموعة خدماتنا".

وسجلت أبل Mac إيرادات 7.2 مليار دولار، بما يتماشى مع توقعات الشركة وبلغت عائدات iPad 6.7 مليار دولار، أما الأجهزة القابلة للارتداء والمنزل والاكسسوارات، بلغت الإيرادات 8.8 مليار دولار.