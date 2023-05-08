تكنولوجيا: شائعات جديدة تكشف عن جهاز تحكم وسماعات رأس ذات إصدار محدود من مايكروسوفت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة مايكروسوفت مؤخرًا العمل مع OPI على سلسلة تحكم خاصة تسمى “Sunkissed Vibes Edition”. والآن، تشير الشائعات إلى أن ملحقات Xbox Series X | S الجديدة ذات الإصدار المحدود، ووحدة التحكم “Ogden” وسماعة الرأس “Oren”، في الطريق للوصول إلينا.



وكما هو الحال في الهواتف الذكية، يعد الاحتفاظ بالأسرار في صناعة الألعاب أمرًا صعبًا للغاية

، حيث سيكون هناك دائمًا مسربين يكشفون عن هذه الأسرار. وأحد هؤلاء الأفراد هو مستخدم تويتر المسمى “Billbil-Kun”. فقد شارك Kun تغريدة تكشف عن ملحقات جديدة تعمل عليها شركة مايكروسوفت.

ووفقًا للتغريدة، يمكن للجمهور توقع إصدار وحدة تحكم ذات إصدار محدود، تحمل الاسم الرمزي “Ogden” ، وسماعة رأس تحمل الاسم الرمزي “Oren” قريبًا.

على الرغم من أن هذا مجرد تسريب، إلا أنه لا يوجد الكثير من التفاصيل في الوقت الحالي. كل ما نعرفه الآن هو أننا نتعامل مع وحدة تحكم وسماعة رأس. ومن المتوقع أن تباع وحدة التحكم “Ogden” بسعر 79.99 دولارًا أمريكيًا في الولايات المتحدة، بينما يُقال أن سماعة الرأس “Oren” ستكلف 124.99 دولارًا أمريكيًا.

يتوقع Billbil-Kun بإمكانية الإعلان عن هذه الأجهزة أو إصدارها خلاص عرض Xbox/Bethesda، الذي سيقام في 11 يونيو.

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