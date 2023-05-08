شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العقوبات تدفع الصين لدمج الرقائق الإلكترونية لتجنب الأنواع الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفعت العقوبات الأمريكية شركات التكنولوجيا الصينية إلى تسريع الأبحاث من أجل تطوير الذكاء الاصطناعي دون الاعتماد على أحدث الرقائق الإلكترونية الأمريكية، حسبما نقلت البيان الإماراتية عن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وتدرس الشركات الأساليب التي تسمح لها بتحقيق أفضل وأحدث أداء للذكاء الاصطناعي بأشباه موصلات أقل عدداً أو أقل قوة، وفقاً لمراجعة "وول ستريت جورنال" لأوراق بحثية ومقابلات مع موظفين.

كما تبحث الشركات كيفية دمج أنواع مختلفة من الرقائق لتجنب الاعتماد على نوع واحد من الأجهزة، وفقاً للصحيفة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن «وول ستريت جورنال» قولها إن شركة «هواوي تكنولوجيز» للاتصالات وشركة الأبحاث «بايدو» ومجموعة «على بابا» العملاقة للتجارة الإلكترونية من بين الشركات التي تسعى إلى الحصول على مزيد من الأداء من رقائق الكمبيوتر الموجودة بالفعل.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن باحثين ومحللين، إنه إذا نجحت هذه الأبحاث، فإنها ستسمح لشركات التكنولوجيا الصينية بتحمل العقوبات الأمريكية، وتجعلها أكثر مرونة في مواجهة القيود المستقبلية.