شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Rocket Lab تطلق قمرين صناعيين لدراسة العواصف الاستوائية والأعاصير بشكل دقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلق أول قمر صناعي في كوكبة ناسا الجديدة لصيد الأعاصير في السماء، وتم إطلاق صاروخ Rocket Lab Electron من موقع الشركة في نيوزيلندا، بعد حوالي 33 دقيقة من الإقلاع ، ونشر الإلكترون مكعبات تروبيكس بحجم صندوق الأحذية في مدار أرضي منخفض، على بعد حوالي 340 ميلاً (550 كيلومترًا) فوق الأرض.

وتتكون كوكبة TROPICS (باختصار "عمليات الرصد المحسوبة زمنيا لهيكل هطول الأمطار وشدة العاصفة مع كوكبة صغيرة من الأقمار الصناعية") من أربعة مكعبات في مدار أرضي منخفض، وفقاً لموقع space.

وسيطلق Rocket Lab القمرين الآخرين بعد حوالي أسبوعين من الآن، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، (لكي تعمل الكوكبة بشكل صحيح ، يجب نشر جميع أقمار TROPICS الأربعة خلال نفس فترة 60 يومًا.

وستقيس TROPICS cubesats تشكيل وتطور الأعاصير المدارية والأعاصير كل ساعة بساعة بخصوصية معززة.

قال المحقق الرئيسي في TROPICS بيل بلاكويل قال خلال مؤتمر صحفي سابق في 28 أبريل، "سنحصل على بيانات لم تكن لدينا من قبل، وهي القدرة على النظر في منطقة الطول الموجي في العواصف، مع إيقاع كل ساعة للنظر إلى العاصفة أثناء تشكلها وتكثيفها، ونأمل في تحسين فهمنا للعمليات الأساسية التي تدفع بالعواصف، وفي النهاية تحسين قدرتنا على التنبؤ وتتبع شدتها".

ويرى الباحثون في برنامج تروبيكس في قسم علوم الأرض التابع لناسا، مثل ويل مكارتي ، بعثات مثل تروبكس كجزء من قفزة ابتكارية لزيادة الأقمار الصناعية الثقيلة التي تركز على الطقس.

وقال مكارتي للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في 28 أبريل / نيسان "إنها ثورة مكعبات، في استكمال الأقمار الصناعية الكبيرة الخاصة بالطقس، ونحصل أيضًا على بعض الابتكارات الجديدة أيضًا في هذه الأحجام الصغيرة الصغيرة، هذه المكعبات بحجم رغيف الخبز، لذلك أود حقًا التأكيد على الابتكار في هذه المهمة".

يفتخر Rocket Lab بالقدرة على الإطلاق من جزأين مختلفين جدًا من الكوكب؛ كما أن لديها موقعًا في ميناء الفضاء الإقليمي الأوسط الأطلسي (MARS) في فيرجينيا، وتم تحديد مهمتي TROPICS في الأصل للطيران من MARS ولكن تم نقلهما إلى نيوزيلندا للاستفادة من تاريخ الإطلاق المبكر.

يسمح التغيير بتشغيل الكوكبة قبل بداية موسم الأعاصير لعام 2023 في نصف الكرة الشمالي، والذي يبدأ رسميًا في شرق المحيط الهادئ في 15 مايو، ولم يكن التحول في مواقع الإطلاق دون تكلفة إضافية كبيرة لناسا أو مختبر الصواريخ .

وقال بيتر بيك، الرئيس التنفيذي لشركة Rocket Lab ، خلال مؤتمر صحفي في 28 أبريل: "كان العمل تافهًا نسبيًا، وسنفعل كل ما نحتاج إلى القيام به للتأكد من أننا نستطيع تسليم تلك المركبات الفضائية لموسم العواصف، وفي هذه الحالة كان ذلك يعني نقلهم إلى نيوزيلندا".

كان من المقرر أن تتكون كوكبة TROPICS من ستة أقمار صناعية، ومع ذلك ، فقد أول اثنين من المكعبات عندما فشلت رحلتهم الصاروخية، التي قدمتها شركة Astra في كاليفورنيا، أثناء الإطلاق في يونيو 2022.

ثم اختارت ناسا Rocket Lab لإطلاق الأقمار الأربعة المتبقية.

وإذا واجهت مهمة Rocket Lab الثانية أي شذوذ في طريقها إلى المدار، فلن تكون كوكبة TROPICS عديمة الفائدة.

قال مكارتي خلال المكالمة الصحفية في 28 أبريل: "إذا حصلنا على واحد فقط من [الإطلاق] ولا يزال لدينا قمرين صناعيين، فلا يزال هناك الكثير لنتعلمه من هذه البيانات"، مضيفًا أن إيقاع مراقبة TROPICS سيتباطأ إذا اثنان مكعبات انتهى بهما الأمر إلى المدار.

يعمل Rocket Lab على جعل المرحلة الأولى من Electron قابلة لإعادة الاستخدام، واستعادة التعزيزات في العديد من الرحلات السابقة، لم يتم إجراء أي عمليات استرداد اليوم، ومع ذلك.