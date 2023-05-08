تكنولوجيا: سامسونج تخطط للإعلان عن هاتف Galaxy F54 خلال الأسابيع المقبلة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط سامسونج للإعلان عن هاتف Galaxy F54 خلال الأسابيع المقبلة.

أشارت تقارير نشرت خلال شهر أبريل على أن سامسونج تستعد لإطلاق هاتفها المتوسط Galaxy F54 خلال الشهر الجاري في السوق الهندي.

وفي تغريدة نشرت عبر leakster على منصة تويتر أشير فيها إلى أن هاتف Galaxy F54 يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، وبجودة عرض FHD+ ومعدل تحديث 120 Hz.

أيضاً يأتي الهاتف برقاقة معالج Exynos 1380، كما يتميز الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، مع دعم التثبيت البصري، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، كما يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل.

ويضم الهاتف مستشعر سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف بقدرة بطارية 6000 mAh، ويتميز بقدرة تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، ويأتي الهاتف بطبقة من Gorilla Glass 5 للحماية، ويدعم تقنية Wi-Fi 6.

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