شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: صفحات فيس بوك "موثقة" تطالب المستخدمين بالضغط على "لينكات" هاكرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن بعض الحسابات الموثقة على فيس بوك والتى تم اختارقها، تقوم الآن بشراء إعلانات على الشبكة الاجتماعية و تجذب المستخدمين إلى النقر فوق روابط التنزيل المشبوهة، حيث تم اختراق عدد قليل من صفحات فيس بوك التي تم التحقق منها مؤخرًا وتم اكتشاف برامج ضارة محتملة من خلال الإعلانات التي تمت الموافقة عليها والتي تم شراؤها من خلال النظام الأساسي، بحسب موقع TOI الهندي.

ومن السهل اكتشاف هذه الحسابات - ففي بعض الحالات، كانوا ينتحلون شخصية فيس بوك نفسه، حيث اكتشف مستشار وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا لأول مرة بعض الإعلانات ونشرها على تويتر، وقال "كيف تمت الموافقة على هذا الإعلانMeta؟ حساب تم التحقق منه ينتحل شخصية Meta يخدع المستخدمين لتنزيل أدوات مشبوهة".

ولم يكن هذا الأمر حالة منعزلة، حيث وتم اختراق حساب فيس بوك تم التحقق منه ويتظاهر بأنه "Google AI"، مما يوجه مستخدمي فيس بوك نحو روابط مزيفة لـ Bard، برنامج الدردشة الآلي من Google، وقال تقرير صادر عن موقع TechCrunch: "كان هذا الحساب في السابق مملوكًا للمغنية والممثلة الهندية الآنسة بوجا قبل تغيير اسم الحساب في 29 أبريل.،كان الحساب، الذي استمر لمدة عقد على الأقل، يضم أكثر من 7 ملايين متابع".

كما تتضمن الحسابات المخترقة صفحات رسمية مثل "Meta Ads" و "Meta Ads Manager"، وشاركت هذه الحسابات روابط مشبوهة لعشرات الآلاف من المتابعين، ووفقًا للتقرير، قال متحدث باسم Meta إنهم يستثمرون موارد كبيرة في اكتشاف ومنع عمليات الاحتيال والقرصنة.

ونقل عن المتحدث قوله: "بينما يصعب رؤية العديد من التحسينات التي أجريناها - لأنها تقلل من مواجهة الأشخاص للمشكلات في المقام الأول - يحاول المحتالون دائمًا الالتفاف على إجراءاتنا الأمنية"، وفي الأسبوع الماضي، اكتشفت Meta منشئي البرامج الضارة الذين يستفيدون من اهتمام الجمهور بـ ChatGPT ويستخدمون هذا الاهتمام لإغراء المستخدمين بتنزيل التطبيقات الضارة وإضافات المستعرضات.

وقارنت الشركة هذه الظاهرة بعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث يستغل كلا الأسلوبين فضول الناس وثقتهم للوصول إلى المعلومات الحساسة، ووجدت حوالي 10 عائلات من البرامج الضارة تتظاهر بأنها ChatGPT وأدوات مماثلة لخرق الحسابات عبر الإنترنت.

وكتبت Meta في تقريرها الأمني: "على مدار الأشهر العديدة الماضية، قمنا بالتحقيق واتخذنا إجراءات ضد سلالات البرامج الضارة مستغلين اهتمام الناس بـ ChatGPT من OpenAI لخداعهم لتثبيت برامج ضارة تتظاهر بتوفير وظائف الذكاء الاصطناعي".