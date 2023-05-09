شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين iPhone 14 Plus و Google Pixel 7 Pro والان مع تفاصيل الخبر
iPhone 14 Plus
الشاشة: بقياس 6.7 بوصة (2778 × 1284) OLED.
المعالج: A15 Bionic.
مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB.
دعم الشحن اللاسلكي: نعم.
دعم الشحن السريع: نعم.
الكاميرا الخلفية: ثنائية 12MP main camera, 12MP urtlawide.
الكاميرا الأمامية: بدقة 12MP.
نظام التشغيل: iOS 16.
الوزن : 203 جراما.
البطارية: 4325 mAh.
Google Pixel 7 Pro
الشاشة: 6.7 بوصة.
المعالج: Tensor G2.
نظام التشغيل: Android 13.
الكاميرا الرئيسية: 50M wide cameraو 48MP telephoto lensو 12MP urtlawide camera.
الكاميرا الأمامية: 10.8MP.
مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB
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