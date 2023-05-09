شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على ميزات Pixel Watch 2 المقرر إطلاقها بمؤتمر المطورين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن تستضيف جوجل مؤتمرها السنوي للمطورين ، I / O 2023 في 10 مايو، بصرف النظر عن العديد من الإعلانات المتعلقة بالأجهزة والبرامج، من المتوقع أيضًا أن تثير عملاق التكنولوجيا سلسلة Pixel 8 القادمة و Pixel Watch 2 في هذا الحدث.

يدعي تقرير جديد أن جوجل قد تطلق ساعة Pixel Watch 2 الذكية جنبًا إلى جنب مع سلسلة Pixel 8. وفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google ، فإن العديد من التفاصيل حول الساعة الذكية القادمة ليست متاحة بعد، ولكنها قد يتم إطلاقها في أكتوبر (عندما تطلق جوجل تقليديًا سلسلة هواتفها الذكية Pixel الجديدة). ستخلف هذه الساعة أول ساعة ذكية للشركة على الإطلاق ، وهي ساعة بكسل الأصلية التي تم إطلاقها في عام 2022.

اقتصرت هذه الساعة على عدد قليل من الأسواق بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ومع ذلك لم تطلق جوجل الساعة الذكية في الهند.

جوجل بكسل ووتش 2

تعمل ساعة Pixel Watch الحالية بواسطة مجموعة شرائح Exynos 9110 من سامسونج والتي تم تقديمها في عام 2018.

وتتأخر مجموعة الشرائح القديمة في الكفاءة وعمر البطارية مقارنة بالساعات الذكية التي تقدمها آبل وسامسونج.

تتفوق ساعات WearOS الأخرى أيضًا على ساعة بكسل ووتش الحالية.

وفقًا للتقرير قد تستخدم جوجل مجموعة شرائح أحدث من المتوقع أن توفر مزيدًا من الطاقة وعمر البطارية.

تشير الشائعات أيضًا إلى أنه من المتوقع أن تعمل مجموعة شرائح Snapdragon W5 + Gen 1 التي تعتمد على عملية 4 نانومتر على تشغيل النطاق القادم من أجهزة Wear OS.

قد تقترض جوجل أيضًا بعض الميزات الصحية باستخدام مستشعرات من أجهزة Fitbit مثل Sense 2.

وقد تزيد الشركة أيضًا من حجم الساعة من 41 مم وقد تطلق نموذجًا أكبر.

يضيف التقرير أن الرموز الموجودة في الإصدار التجريبي من أندرويد 14 تشير إلى أن نظام التشغيل Wear قد يستخدم المواد القابلة للتكيف التي تقوم بتلوينها والمتوفرة منذ Android 1.

تفتقر ساعة بكسل ووتش الحالية أيضًا إلى دعم الميزات الصحية المهمة مثل - تشبع الأكسجين (SpO2) و درجة حرارة الجلد بين عشية وضحاها.

قد لا تحتاج جوجل إلى أجهزة جديدة لإضافة هذه المقاييس إلى الساعة الذكية القادمة.