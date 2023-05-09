شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية استخدام ميزة TrueCaller SMS Filtering على آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يساعد تطبيق تروكولر المستخدمين في تحديد المكالمات الواردة وحظر مكالمات البريد العشوائي على الهواتف، يأتي TrueCaller أيضًا مع ميزة تصفية الرسائل القصيرة التي يمكن أن تساعد المستخدمين على إدارة رسائلهم النصية.

قدم تروكولر مع نظام iOS 14، ميزة تصفية الرسائل القصيرة لأجهزة آيفون، تعمل دون اتصال بالإنترنت لمعالجة تصفية الرسائل القصيرة على جهازك المحمول.

يوفر التطبيق تصفية الرسائل القصيرة للمرسلين المعروفين وغير المعروفين والمعاملات والعروض الترويجية والرسائل القصيرة غير المرغوب فيها.

مع نظام التشغيل iOS 16 وسعت TrueCaller خيارات ترشيح الرسائل القصيرة إلى هذه الفئات:

المالية: يتضمن هذا القسم جميع رسائل SMS المصرفية، وكلمات المرور لمرة واحدة، والرسائل النصية ذات الصلة.

الطلبات: ستتلقى جميع الرسائل النصية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في علامة التبويب هذه.

التذكيرات: سيتتبع هذا القسم تذكيرات الفاتورة والاشتراكات وغيرها.

القسائم: يمكنك التحقق من الرسائل القصيرة الترويجية التي تحتوي على رمز قسيمة في هذا القسم.

العروض: ستجد هنا جميع الرسائل القصيرة الترويجية التي تحتوي على خصم أو عرض.

إليك دليل خطوة بخطوة لمساعدتك في تمكين TrueCaller SMS Filtering على جهاز آيفون الخاص بك:

كيفية تمكين TrueCaller SMS Filtering على آيفون

قم بتشغيل تطبيق تروكولر على جهاز آيفون الخاص بك وانتقل إلى الرسائل في إعدادات آيفون.

ثم اضغط على Unknown & Spam.

تشغيل مفتاح التبديل لتصفية المرسلين غير المعروفين.

حدد خيار تروكولر.

سيقوم تروكولر تلقائيًا بإزالة البريد العشوائي والرسائل الاحتيالية من صندوق الوارد الخاص بك بمجرد تمكين ميزة تصفية الرسائل القصيرة.

يمكنك النقر فوق علامتي التبويب "البريد العشوائي" أو "الاحتيال" المتوفرة أعلى شاشة الرسائل القصيرة لعرض هذه الرسائل التي تمت تصفيتها.

بعد مراجعة الرسائل يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد الإبلاغ عن المرسل أو حظره.

يمكن للمستخدمين التحكم في رسائل آيفون غير المصرح بها بمساعدة ميزة تصفية الرسائل القصيرة تروكولر.