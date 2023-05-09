شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف إزاى تنشئ قصة بارزة لملفك الشخصى على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تكون قصص انستجرام جزءًا أساسيًا للمستخدمين الذين يستخدمون التطبيق لمساعدتهم على التعبير عن أنفسهم، كما تعلم ، تبقى قصص انستجرام لمدة 24 ساعة، ومع ذلك، تتيح منصة الوسائط الاجتماعية للمستخدمين حفظ قصصهم في قسم الأرشيف.

ولكن لم يكن هناك حل بسيط لحفظ قصص انستجرام لأكثر من 24 ساعة، لمعالجة هذا الأمر، يوفر انستجرام المملوك لـ Meta للمستخدمين خيار عرض القصص في ملفهم الشخصي عن طريق تجميعها في نقاط بارزة.

ويمكن لمستخدمي انستجرام إنشاء تمييز لأي شيء شاركوه بالفعل في قصتهم حتى بعد اختفائهم، وتظهر الأحداث البارزة في القصة في قسم جديد أسفل صورة الملف الشخصي. يمكن للمستخدمين تحديد أي قصة من قسم الأرشيف الخاص بهم، ومنحها اسمًا وغلافًا لإضافتهما كتمييز.

ويسمح التطبيق للمستخدمين بإنشاء العديد من الميزات البارزة كما يرغبون ويظلون في ملفهم الشخصي حتى تتم إزالتهم، إليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة حول كيفية إنشاء قصة جديدة تسليط الضوء عليها وكيف يمكن للمستخدمين أيضًا إضافة قصة إلى أهم ما يميزهم حاليًا.

كيفية إنشاء تسليط الضوء على قصة جديدة

- قم بتشغيل تطبيق انستجرام على جهاز Android أو iOS الخاص بك.

- انتقل إلى ملف التعريف الخاص بك عن طريق النقر على صورة ملفك الشخصي المتوفرة في الزاوية اليمنى السفلية.

- ضمن علامة التبويب Story المميزة، انقر فوق الزر New.

- في الزاوية اليمنى العليا، انقر فوق الزر "التالي" بعد تحديد القصة أو القصص التي تريد إضافتها إلى تسليط الضوء الجديد.

- اضغط على خيار تحرير الغلاف لاختيار صورة الغلاف وأدخل اسمًا لتمييزك، ثم يمكنك النقر فوق خيار الإضافة المتاح في الجزء العلوي الأيمن.

- يمكنك تعديل التمييز الخاص بك في أي وقت من خلال النقر على التمييز، والضغط على المزيد من الإجراءات في أسفل اليسار، ثم النقر على تعديل التمييز.