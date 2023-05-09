شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عودة مركبة فضاء صينية إلى الأرض بعد 276 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام صينية أن مركبة فضاء صينية تجريبية عادت إلى الأرض بعد 276 يوما في المدار، لتكمل بذلك مهمة تاريخية لاختبار تقنيات قابلة لإعادة الاستخدام في الفضاء.

وقالت وسائل الإعلام إن المركبة الفضائية غير المأهولة عادت كما هو مقرر لها إلى مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غرب الصين.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، لم ترد أي تفاصيل حول ماهية المركبة الفضائية والتقنيات المختبرة ومدى الارتفاع الذي حلقت عليه منذ إطلاقها في أوائل أغسطس 2022، ولم يتم نشر أي صور للمركبة للجمهور.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن الاختبارات التي أجرتها المركبة تمثل انفراجة "مهمة" في أبحاث الصين في تكنولوجيا المركبات الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام والتي ستوفر طريقة ملائمة وغير مكلفة للمهام الفضائية في المستقبل.

وهبطت المركبة على الأرض "أفقيا" وفقا لما ذكرته شركة الصين للعلوم والتقنيات الجوفضائية، المتعاقد الرئيسي لبرنامج الفضاء الصيني.

وفي عام 2021، انطلقت ما قد تكون مركبة فضائية مماثلة إلى حافة الفضاء وعادت إلى الأرض في اليوم نفسه في مهمة كانت أيضا سرية إلى حد كبير.

وتكهن معلقون على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية بأن بكين تعمل على تطوير مركبة فضائية مثل "المركبة إكس-37 بي" التابعة لسلاح الجو الأمريكي وهي طائرة فضائية غير مأهولة يمكن أن تظل في المدار لسنوات.

وعادت "إكس-37 بي" غير المأهولة والقابلة لإعادة الاستخدام إلى الأرض في نوفمبر من العام الماضي في مهمتها السادسة والأخيرة بعد أكثر من 900 يوم في المدار.