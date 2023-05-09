تكنولوجيا: الإعلان عن الإصدارات الجديدة من أجهزة Dell XPS 13 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Dell عن تحديث جديد من أجهزة Dell XPS 13 Plus التي تنطلق بمعالج Core i7-1370P في أعلى نموذج.

قدمت Dell التحديث الجديد من جهاز XPS 13 Plus 9320 مؤخراً برقاقات معالج Raptor Lake من إنتل، إلا أن الشركة لم تجري تغيير في تصميم الجهاز مقارنة بالإصدار السابق.

وتقدم Dell في الأسواق الآن الأجهزة بإختيارات من الجيل 12 من معالجات إنتل التي تشمل Core i5-1240P وCore i7-1260P وCore i7-1270P وCore i7-1280P، وتنضم إليها الإصدارات المميزة بالجيل 13 من معالجات إنتل التي تشمل معالجات Core i5-1340P وCore i7-1360P وCore i7-1370P.

وتصل الذاكرة في الإصدارات الجديدة إلى LPDDR5-6000 بسعة 32 جيجا بايت رام، بينما تصل سعة التخزين إلى 2 تيرابايت في سعة PCIe Gen 4 SSD.

أيضاً تقدم Dell جهاز XPS 13 Plus 9320 بأكثر من إختيار في الشاشة بين إصدار بشاشة OLED بحجم 13.4 إنش وجودة عرض 3.5K، أو إصدار بجودة عرض UHD+ بخاصية اللمس، مع تقنية Dolby Vision HDR وتقنية EyeSafe.

وتضم الأجهزة 2 من منافذ Thunderbolt 4، كما تقدم Dell في محتوى الصندوق محول USB C إلى USB A، وتعد لوحة ForcePad بخاصية اللمس نقطة التسويق الرئيسية في الإصدارات الجديدة.

كما يدعم XPS 13 Plus 9320 تقنية Wi-Fi 6E AX1675 WLAN، والبلوتوث 5.3، ويتوفر الجهاز على موقع Dell الرسمي الآن برقاقة Core i7-1360P، وذاكرة 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5-6000، وسعة 1 تيرابايت في سعة SSD مع شاشة بجودة عرض 3.5K بسعر 1799 دولار.

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