تكنولوجيا: الإعلان عن هاتف Oppo A98 5G بإعدادات ثلاثية في الكاميرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo عن هاتف Oppo A98 5G الذي ينطلق بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، ومعالج Snapdragon 695 وسعر 315 دولار.

يتميز هاتف Oppo A98 5G بشاشة IPS LCD بحجم 6.72 إنش، وجودة عرض Full HD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 695، ويأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يتوفر بذاكرة إفتراضية 8 جيجا بايت رام.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تدعم Oppo هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل مع عدسات micro، بينما تتميز كاميرة السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

أيضاً ينطلق Oppo A98 5G بنظام تشغيل Android 13، وواجهة ColorOS 13، كما ينطلق الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W.

كما يتميز الهاتف بسماكة 8.2مم، ووزن 192 جرام، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف باثنان من الإختيارات في الألوان، مع تصميم لامع مقاوم لبصمات الأصابع، ويتوفر OPPO A98 5G بسعر 315 دولار.

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