تكنولوجيا: جهاز Xiaomi Router 7000 يدعم الإتصال حتى 600 جهاز بسعر 115 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شاومي أحدث أجهزة الراوتر اليوم في السوق الصيني Xiaomi 7000 الذي يدعم الترقية لتقنية Wi-Fi 7، وتؤكد شاومي على قدرة الجهاز على دعم ما يصل إلى 600 جهاز.

يتميز جهاز Xiaomi 7000 بمعالج Qualcomm‘s IPQ 9554 مع ذاكرة 1 جيجا بايت رام، وسعة 128 جيجا بايت، ويضم الجهاز 4 من منافذ 2.5G، ويدعم تغطية ما يصل إلى 600 جهاز في نفس الوقت، كما يرتكز المعالج في الراوتر على دقة تصنيع 14 نانومتر.

أيضاً يرتكز معالج Qualcomm IPQ 9554 على منصة Networking Pro 620 التي تدعم شبكات Wi-Fi 7 بنطاق ترددي ثلاثي، ودعم 6 من تدفق البيانات.

كما يأتي Xiaomi Router 7000 بمضخم للإشارات عالي الآداء بتردد 2.4GHz إضافي، ومن المتوقع أن تصل السرعة إلى 1376.1 ميجا بايت في الثانية أو بتردد 5G وسرعة 5764.8 ميجابت في الثانية.

الجهاز يضم اثنان من WAN/dual LAN بسرعة تصل إلى 5 جيجابت في الثانية، كما يستخدم جهاز Xiaomi Router 7000 عدد 7 من الهوائيات الخارجية، و2 من الهوائيات الداخلية والتي تشمل 4 هوائيات أحادية التردد لـ 2.4G و 4 هوائيات أحادية التردد لـ 5G وهوائي NFC.

ويتميز الجهاز أيضاً بإدراك لأجهزة شاومي وRedmi من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، حيث يدعم توجيه قناة حصرية لتسريع الآداء في هذه الأجهزة، ومن المقرر أن يتم ترقية الجهاز لدعم Wi-Fi 7 في المستقبل.

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