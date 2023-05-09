شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تصنع بدلات جديدة لمهمات الرواد فى الفضاء المفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "تعمل مؤسسة زفيزدا للأبحاث والإنتاج على تطوير 3 بدلات لرواد الفضاء من نوع Orlan-MKS لاستخدامها في عمليات الخروج إلى الفضاء المفتوح في إطار البرنامج الروسي الفضائي لعامي 2024-2025".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أضاف البيان: "هذه البدلات ستستخدم للمهمات التي سيخرج فيها الرواد الروس من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح، ومن المقرر إنتاج بدلة فضاء واحدة في عام 2024، واثنتان في عام 2025".

وأشار البيان إلى "أن إنتاج بدلات الفضاء الجديدة يتم باستخدام مواد مطورة في روسيا، وبطلب من شركة إنرجيا التابعة لمؤسسة روس كوسموس الروسية، كما تمكنت مؤسسة زفيزدا من إنتاج قطع غيار ومعدات جديدة لاستخدامها في بدلتي فضاء من نوع Orlan-MKS تستخدمان حاليا في المحطة الفضائية الدولية".

وكانت شركة "زفيزدا" قد أشارت في وقت سابق إلى أنها تعمل على مشروع لتطوير مواد جديدة لبدلات الفضاء، وهذه المواد قادرة على ترميم نفسها ذاتيا في حال تعرضها للثقب أو الجرح.